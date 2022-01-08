Omicron varyantı hafi mi geçiyor? Omicron varyantı belirtileri neler?
Omicron herkeste hafif mi seyrediyor? Koronavirüs salgınında Omicron varyantı etkisi yaşanıyor. Günlük vaka sayıları 60 bini aştı. Hal böyle olunca vatandalar “Omicron daha az mı hasta ediyor?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Omicron öldürücü mü?
2022 yılı Omicron varyantının etkisiyle başladı. Vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle ‘Omicron hafif mi geçiyor?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.
Omicron varyantı hafi mi geçiyor? Omicron varyantı belirtileri neler?
Dünyanın pek çok ülkesinde hızla yayılan Omicron varyantının daha hafif seyrettiği söylense de ileri yaşta ve altta hastalığı olan kişilerde ölümle sonuçlandığı da oluyor. Son olarak konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun” paylaşımında bulundu.
Omicron varyantının belirtileri şöyle:
Öksürük
Boğaz ağrısı
Hapşırma
Ateş
Burun akıntısı
Halsizlik
Baş ağrısı
Eklem ağrısı
Nefes darlığı
Tat ve koku kaybı (Çok az)