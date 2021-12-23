  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Omicron varyantı ABD'de yayılıyor
Korona Virüs

Omicron varyantı ABD'de yayılıyor

ABD'de koronavirüsün Omicron varyantının, 50 eyalete yayıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 01:47:00 -
Omicron varyantı ABD'de yayılıyor

CNN'nin hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlediği bilgilere göre, Omicron'un, ülkede 50 eyaletin yanı sıra başkent Washington DC ve ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da tespit edildiği kaydedildi.

Güney Dakota eyaletinin, Omicron'un görüldüğü 50. eyalet olarak kayıtlara girdiği ve varyantın, ABD'de ilk ortaya çıktığı tarihten bu yana 22 gün geçtiği aktarıldı.

Ülkede Kovid-19'un Omicron varyantına ilk kez 1 Aralık’ta California eyaletinde bir kişide rastlandığı açıklanmıştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), dün yaptığı açıklamada, Omicron'un ülkedeki vakalarda görülme sıklığının son bir haftada 6 kat arttığını ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.

Ayrıca dün, ABD'de Omicron varyantından ilk can kaybının, Texas eyaletine bağlı Harris County'de meydana geldiği bilgisi paylaşılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay