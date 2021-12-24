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Avrupa Omicron vakaları o ülkede yüzde 41'e ulaştı!
Avrupa

Omicron vakaları o ülkede yüzde 41'e ulaştı!

​Belçika'da Omicron varyantı kaynaklı vakaların toplam vakalar içindeki payı, 3 günde ikiye katlandı. PCR testlerinin sonuçlarına göre dün Omicron kaynaklı enfeksiyonların toplam vakaların yüzde 41'ini oluşturuyordu.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 17:49:00 -
Omicron vakaları o ülkede yüzde 41'e ulaştı!

Belçika'da Omicron varyantı hızla yayılıyor ve bu hızla devam etmesi halinde yeni yıla kadar ülkede baskın varyant olacak. PCR testlerinin sonuçlarına göre dün Omicron kaynaklı enfeksiyonların toplam vakaların yüzde 41'ini oluşturuyordu.

Belçika'da Omicron'un hızla yayılmasına karşın Covid-19 vakalarında birkaç hafta önce başlayan düşüş sürüyor. Kasım sonunda 20 binin üzerine çıkan toplam günlük vaka sayısı 7 bin 400'e geriledi.

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