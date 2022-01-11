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Korona Virüs Omicron son varyant olur mu? Korona 2022'de bitecek mi?
Korona Virüs

Omicron son varyant olur mu? Korona 2022'de bitecek mi?

Omicdon daha az mı hasta ediyor? Koronavirüs salgınında Omicron varyantı etkisi görülüyor. Daha hızlı bulaştığı belirtilen varyant günlük vaka sayılarını da etkiledi. Peki, Omicron son varyant olur mu? Omicron salgını bitirir mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-11 16:11:00 -
Omicron son varyant olur mu? Korona 2022'de bitecek mi?

Koronavirüs salgınında Avrupa zorlu bir süreç yaşıyor. Vaka sayıları önceki seneye göre bile artış gösterdi. Ülkemizde vaka sayıları 65 bini geçti. Peki, omicron varyantı salgını bitirir mi?

Omicron son varyant olur mu? Korona 2022'de bitecek mi?

 Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalkan, “Bu dönemde virüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı. Kapalı ve havasız ortamlarda uzun süre kalınmamalı, yakın mesafede oturulmamalı, kafe, restoran ve eğlence merkezlerinde çok dikkatli olunmalı. Çünkü Omicron varyantının bulaşıcılığı çok fazla. Hastaneye düşürme, hasta etme yükü çok fazla görülmese de kronik hastalıkları olan hastalarımıza elbette çok ciddi zararlar verecektir. Bu nedenle özellikle maskemizi tam takmalıyız. Yarım yamalak, takıyor gibi bir görüntüyle ne kendimizi ne de diğer insanları kandırmamalıyız. Maske ve mesafe tedbirlerine de her zamankinden fazla uymalıyız” dedi.

Omicron varyantının özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda çok hızlı yayıldığını vurgulayan Kalkan, "Hastalandırıcı yükünün çok ağır olmadığı düşünülüyor. Ama bu hiçbir zaman bunun böyle gideceği anlamına gelmez. Bizim tedbirlere çok daha sıkı sarılmamızı gerektirir. Hastanede, servislerde, yoğun bakımlarda yatış oranlarımızda daha önceki salgın ataklarında yaşadığımız dolulukları, tıkanmaları şu an yaşamıyoruz. Beklentimiz bunun son varyant olması" diye konuştu.

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