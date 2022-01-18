"Omicron son dalga olmayabilir"

ABD Başkanı Joe Biden'in sağlık danışmanı Anthony Fauci, daha önceki açıklamasında, Omicron'un "hemen hemen herkese bulaşacağını" iddia etmişti.

Yeni açıklama yapan Fauci, koronavirüs salgınında yeni dalgalarla karşılaşılabileceğini ima etti.

CNBC'nin haberine göre, Fauci, "Omicron'un koronavirüs pandemisinin son dalgası olup olmadığını söylemek için çok erken" olduğunu kaydetti.

Omicron varyantının, oldukça bulaşıcı olmakla birlikte, önceki varyantlardan daha az şiddetli olduğu bulundu.

"Umarım böyle olur." diyen Fauci, "Ancak bu, yalnızca önceki varyantın bağışıklık tepkisinden kurtulan başka bir varyant görmediğimizde geçerli olacaktır." ifadesini kullandı.

Fauci, Omicron'un koronavirüsün son varyantı olarak ortaya çıkması durumunda bile, bunun virüs için oyunun sonu anlamına gelmesinin pek olası olmadığını dile getirdi ve ekledi: "Aksine, toplumda endemik düzeyde varlığını sürdürecektir."

"Kontrol, sahip olduğunuz anlamına gelir, ancak toplumu bozmayacak bir düzeyde mevcuttur." ifadesini kullanan Fauci, "Bu benim endemikliğin ne anlama geldiğine dair tanımım." diye konuştu.