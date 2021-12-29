“Omicron rekor kırıyor” uyarısı

YENİ AKİT ANKARA

Prof. Dr. Derya Unutmaz Türkiye’de vakaların 100 bini geçtiğini düşündüğünü belirterek, “Özellikle 5-11 yaş arasına aşı tanımlanması büyük hata” dedi.

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz sosyal medya hesabından, koronavirüs salgınında rekorlar kırıldığını belirten bir paylaşım yaparak uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Unutmaz, “Kötü haber: Omicron dünyada rekorlar kırarak yayılmaya devam ediyor: ABD günlük vaka yarım milyona yaklaştı, Fransa 180 bin, İngiltere 130 bin; dünya geneli 1.3 milyon (gerçek rakamlar daha da fazla). Ama iyi haber: ölümlerde orantısal bir artış yok henüz. Bu bakımdan, henüz dedim; ama örneğin bir aydır yayıldığı Güney Afrika & İngiltere’de de ciddi bir ölüm artışı olmadı; gerçi bu o yerlerin bağışıklık seviyesi ile de alakalı. Şu anda ABD’de hastaneye yatışlarda çok büyük artış var, bu ölümleri ne kadar artıracak henüz bilmiyoruz. Şu anda Türkiye’deki günlük vakaların 100 bini geçtiğini düşünüyorum; çoğu aşılı kişilerde, hafif geçtiği için ya test yapılmıyor ya da tespit edilmiyor (hızlı testlerde Omicron negatif gelme olasılığı daha fazla). Özellikle hala 5-11 yaş arasına aşı tanımlanması büyük hata…” ifadelerini kullanarak aşının önemine bir kez daha vurgu yaptı.