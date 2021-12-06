Omicron paniği! Bu 3 semptoma dikkat

2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya kabus yaşatan koronavirüs bir kez daha mutasyon geçirdi.

Geçirilen mutasyonla birlikte ortaya çıkan Omicron varyantı kısa sürede tüm dünyanın yeniden alarma geçmesine neden oldu. Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var.

Varyant, daha tehlikeli ve daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.

Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.

Omicron vakalarında Delta varyantı ile enfekte olan Kovid-19 hastalarında gördüklerinden biraz farklı olan 'olağandışı semptomlar' ile karşılaştıklarının altını çizen Coetzee, Omicron'u teşhis etmekte oldukça faydalı olacağını düşündüğü yeni semptomu açıkladı.

BBC'den Andrew Marr'a konuşan Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı ve Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

"Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden şikayetçiydi" diyen Coetzee, geçtiğimiz günlerde Omicron'un ana semptomlarını açıklamıştı.

Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunun altını çizen Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunun altını çizdi.

"Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti" diyen Coetzee, daha önceki açıklamasında hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğu bilgisine dikkat çekmişti.

Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.

Coetzee, ayrıca Omicron'a yakalanan kişilerde Delta varyantının aksine oksijen seviyelerinde büyük bir düşüş olmadığını söyledi. Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürüğün olabileceğinin altını çizen uzman isim, "Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor" dedi.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde de yer alan Dr Coetzee, önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin virüse yakalandığını söyledi.

Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yeni açıklama ise tabiri caizse umutları yeşertti. DSÖ 38 ülkede yeni koronavirüs türünün tespit edilmesine rağmen Omicron varyantından henüz kimsenin ölmediğini duyurdu. DSÖ, ayrıca varyantın ne kadar bulaşıcı olduğunu, daha ciddi enfeksiyonlara neden olup olmadığını, tedavilerin ve aşıların ne kadar etkili olduğunu belirlemenin haftalar alabileceğinin altını çizdi.

DSÖ Acil Durum Direktörü Michael Ryan, "Herkesin ihtiyaç duyduğu cevapları vereceğiz" dedi. ABD ve Avustralya, Omicron Covid suşunun yerel bulaşmasını doğrulayan en son ülkeler oldu. Hindistan üçüncü Omicron enfeksiyonunu doğrularken yeni vakalar Sri Lanka, Güney Kore ve Malezya'da da görüldü.