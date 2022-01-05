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Korona Virüs Omicron olduğu nasıl anlaşılır? Omicron varyantı belirtileri neler?
Korona Virüs

Omicron olduğu nasıl anlaşılır? Omicron varyantı belirtileri neler?

Omicron varyantı nasıl anlaşılır? Koronavirüs salgınında vakalar 60 bini aştı. Vatandaşlar bu sebeple omicron varyantının belirtilerinin neler olduğunu, nasıl anlaşılabileceğini araştırmaya başladı. Peki, omicron varyantının belirtileri ne? Omicron öksürük hapşırma var mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-05 22:01:00 -
Omicron olduğu nasıl anlaşılır? Omicron varyantı belirtileri neler?

2022 yılı koronavirüs gölgesinde başladı. Artan vaka sayıları milyonları kaygılandırmaya başladı. Peki, omicron varyantının belirtileri deltadan farkı nedir?

Omicron olduğu nasıl anlaşılır? Omicron varyantı belirtileri neler?

5 Ocak Çarşamba günü 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar, kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun” açıklamasında bulundu. Pek çok kişi ise hangi belirtinin omicron olduğunu araştırmaya başladı. İşte, omicron varyantının belirtileri:

Öksürük

Boğaz ağrısı

Hapşırma

Ateş

Burun akıntısı

Halsizlik

Baş ağrısı

Eklem ağrısı

Nefes darlığı

Tat ve koku kaybı (Çok az)

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk yaptığı açıklamada grip omicron ve deltanın belirtilerinin birbirine çok benzediğini ifade etti.

Oğuztürk, “Üç hastalığın da belirtileri birbirine çok benziyor. Bu nedenle ayırt etmek oldukça zor ve her hastada farklı semptomlar ve şikayetler gözlemliyoruz. Dolayısıyla şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli. Özellikle Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor” dedi.

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