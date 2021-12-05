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Korona Virüs Omicron nasıl ortaya çıktı? Ezber bozan iddia
Korona Virüs

Omicron nasıl ortaya çıktı? Ezber bozan iddia

Profesör Kristian Andersen, omicron varyantının ortaya çıkışına dair dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 12:55:00 -
Omicron nasıl ortaya çıktı? Ezber bozan iddia

Yüksek oranda mutasyona uğramış Omicron Varyantı dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. İlk vaka kasım ayı başında Güney Afrika'da tespit edilmiş olsa da bilim insanları varyantın nasıl ortaya çıktığına dair net bir bilgi sunamıyorlar.

Bilim dünyası varyantın bağışıklığı ciddi şekilde baskılanmış bir HIV hastasından ortaya çıktığı ihtimali üzeride dururken yeni bir iddia ortaya atıldı.

California'daki Scripps Araştırma Enstitüsü'nde bir immünolog olan Profesör Kristian Andersen, omicron'un kemirgenlerde mutasyona uğramış olabileceğini öne sürdü.

Omicron'un geçen yılın ortasında diğer Covid varyantlarından ayrıldığının altını çizen Profesör Andersen genomik örneklemenin Ekim ayında insanlarda dolaşmaya başladığı sonucuna ulaştı.

Koronavirüsün daha önce türler arası geçiş yaptığı bilgisini hatırlatan Andersen 'bağışıklığı baskılanmış hasta teorisi'nin aradaki bu boşluğu şüpheye yer vermeyecek şekilde dolduramadığı görüşünde.

'Bu kesinlikle mümkün olsa da, durumun böyle olduğunu gösteren herhangi bir veriye sahip değiliz' diyen Andersen 'Tüm hipotezleri açık tutalım' önerisinde bulundu.

Bu teoriyi destekleyen bir başka gelişme ise Omicron mutasyonunun fare ve hamster gibi kemirgen türlerinde de bulunmuş olması.

Öte yandan Singapur Mount Elizabeth Novena Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Leong Hoe Nam'a göre yeni Kovid varyantı Omicron, önümüzdeki 3-6 ay içinde muhtemelen baskın varyant haline gelecek ve tüm dünyayı bunaltacak.

Dr. Nam, Street Signs Asia'ya verdiği demeçte ortaya çıkan yeni türlere karşı aşıların hızla geliştirilebilmesine rağmen, varyanta karşı bağışıklık sağlayabileceklerini kanıtlamak için üç ila altı ay boyunca test edilmeleri gerektiğini söyledi.

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