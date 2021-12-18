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Dünya Omicron hızla yayılıyor! O ülke de de tespit edildi
Dünya

Omicron hızla yayılıyor! O ülke de de tespit edildi

Keşfedilmesinden bu yana sadece birkaç hafta içinde, Omicron varyantı dünyanın pek çok ülkesinde yayılmaya devam ediyor. Mısır'da 3 kişide koronavirüsün Omicron varyantı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 10:59:00 -
Omicron hızla yayılıyor! O ülke de de tespit edildi

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü 26 vakadan 3'ünde Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Omicron varyantının görüldüğü 3 kişinin karantina hastanesine sevk edildiği ve temaslılarla ilgili de tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 21 bin 277'ye, vaka sayısı 373 bin 509'a yükseldi, 310 bin 749 kişi sağlığına kavuştu.


 

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