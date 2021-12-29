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Korona Virüs Omicron Bosna Hersek'e de sıçradı
Korona Virüs

Omicron Bosna Hersek'e de sıçradı

Dünyayı tehdit eden Kovid-19'un Omicron varyantı Bosna Hersek'e de sıçradı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 19:01:00 -
Omicron Bosna Hersek'e de sıçradı

Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ'ın ardından Bosna Hersek'te de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı.

Bosna Hersek Federasyonu Sağlık Bakanı Yardımcısı Goran Çerkez, yapılan 100 testten 10'unda Kovid-19'un daha hızlı bulaştığı belirtilen Omicron varyantına rastlandığını açıkladı.

Çerkez, vatandaşları alınan tedbirler konusunda daha dikkatli olmaya çağırarak "Omicron varyantı 10 kat daha hızlı yayılmakta. Bunun için herkes üstüne düşeni yapmalı ve azami derecede dikkatli olmalıdır." dedi.

Balkanlar’da Kovid-19 Omicron varyantı ilk olarak Hırvatistan, ardından Slovenya ve Karadağ'da tespit edilmişti.

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