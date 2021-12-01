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Korona Virüs Omicron bir ülkede daha tespit edildi
Korona Virüs

Omicron bir ülkede daha tespit edildi

Dünyayı tehdit eden koronavirüsün yeni dalgası Omicron Suudi Arabistan'da ilk kez tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 12:35:00 -
Omicron bir ülkede daha tespit edildi

Suudi Arabistan'da ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması, ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yayımlandı.

Açıklamada, Kuzey Afrika'dan gelen bir yolcuda Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu yolcunun hangi ülkeden geldiğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan yeni varyant nedeniyle 26 Kasım'da 7 Afrika ülkesine gidiş-gelişleri askıya almıştı.

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