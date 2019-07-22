Ömerli’de ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangına havadan helikopterle de müdahale edildi.
Ömerli’de ormanlık alanda yangın çıktı.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:42
Ömerli’de ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangına havadan helikopterle de müdahale edildi.
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