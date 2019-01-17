Ömer Yağmur kimdir nerelidir? Ömer Yağmur hangi görevlerde bulundu?

Ömer Yağmur Saadet Partisi Osmaniye belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ömer Yağmur’un kim olduğu merak edilmekte. 2009 - 2012 yılları arasında üç yıl AK Parti Osmaniye İl Başkanı olan olan Ömer Yağmur, 2004 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adayı oldu. Peki Saadet Partisi Osmaniye belediye başkan adayı olan Ömer Yağmur kimdir? Ömer Yağmur hangi görevlerde bulundu? İşte Ömer Yağmur biyografisi…

Ömer Yağmur kimdir?

06.04 1955 (Tas.1952) tarihinde Göksun'da doğdu. İlkokulu Bozhüyük / Göksun kasabasında bitirdikten sonra, Kayseri İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1980 yılında mezun olduktan sonra Osmaniye'de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. Serbest çalıştığı süre içerisinde 1980-90 yılları arasında 10 yıl Serbest Muhasebeciler Derneği Kurucu Başkanlığı ve iki dönemde, altı yıl Adana SMMM odası Osmaniye il temsilciliği yaptı. 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinde, kurucu il başkan yardımcısı olarak görev aldı ve 2004 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adayı oldu. 2009 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi seçildikten sonra, Ak Parti Osmaniye İl Başkanlığı görevine getirilişi nedeniyle belediye meclisi üyeliğinden istifa etti. 2009 - 2012 yılları arasında üç yıl AK Parti Osmaniye İl Başkanı olarak siyasette görev yaptı. İl başkanlığı görevini bıraktıktan sonra OKÜ İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurucu başkanı olarak görev aldı. 2014 yerel seçimlerinde Osmaniye Belediye Başkanlığı Aday Adayı olması nedeniyle dernek başkanlığını bıraktı, yönetim kurulu üyesi olarak görev ve faaliyetlerine devam etmektedir.Evli ve dört çocuk sahibi olup, halen Osmaniye'de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.