0553 313 94 23

Ömer Yağmur kimdir nerelidir? Ömer Yağmur hangi görevlerde bulundu?

Ömer Yağmur Saadet Partisi Osmaniye belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ömer Yağmur’un kim olduğu merak edilmekte. 2009 - 2012 yılları arasında üç yıl AK Parti Osmaniye İl Başkanı olan olan Ömer Yağmur, 2004 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adayı oldu.Peki Saadet Partisi Osmaniye belediye başkan adayı olan Ömer Yağmur kimdir? Ömer Yağmur hangi görevlerde bulundu? İşte Ömer Yağmur biyografisi… Ali Aktaş kimdir nerelidir? Ali Aktaş hangi görevlerde bulundu?

17 Ocak 2019 Perşembe 16:16
Ömer Yağmur kimdir nerelidir? Ömer Yağmur hangi görevlerde bulundu?

Ömer Yağmur Saadet Partisi Osmaniye belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ömer Yağmur’un kim olduğu merak edilmekte. 2009 - 2012 yılları arasında üç yıl AK Parti Osmaniye İl Başkanı olan olan Ömer Yağmur, 2004 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adayı oldu.  Peki Saadet Partisi Osmaniye belediye başkan adayı olan Ömer Yağmur kimdir? Ömer Yağmur hangi görevlerde bulundu? İşte Ömer Yağmur biyografisi…

Ömer Yağmur kimdir?

06.04 1955 (Tas.1952) tarihinde Göksun'da doğdu. İlkokulu Bozhüyük / Göksun kasabasında bitirdikten sonra, Kayseri İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1980 yılında mezun olduktan sonra Osmaniye'de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. Serbest çalıştığı süre içerisinde 1980-90 yılları arasında 10 yıl Serbest Muhasebeciler Derneği Kurucu Başkanlığı ve iki dönemde, altı yıl Adana SMMM odası Osmaniye il temsilciliği yaptı. 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinde, kurucu il başkan yardımcısı olarak görev aldı ve 2004 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adayı oldu. 2009 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi seçildikten sonra, Ak Parti Osmaniye İl Başkanlığı görevine getirilişi nedeniyle belediye meclisi üyeliğinden istifa etti. 2009 - 2012 yılları arasında üç yıl AK Parti Osmaniye İl Başkanı olarak siyasette görev yaptı. İl başkanlığı görevini bıraktıktan sonra OKÜ İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurucu başkanı olarak görev aldı. 2014 yerel seçimlerinde Osmaniye Belediye Başkanlığı Aday Adayı olması nedeniyle dernek başkanlığını bıraktı, yönetim kurulu üyesi olarak görev ve faaliyetlerine devam etmektedir.Evli ve dört çocuk sahibi olup, halen Osmaniye'de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:16
  1. Osmaniye
  2. Kayseri
  3. Bursa
  4. Adana
  5. Ömer Yağmur kimdir
  6. Ömer Yağmur nerelidir?
  7. Ömer Yağmur hangi görevlerde bulundu?
  8. Ömer Yağmur saadet partisi osmaniye belediye başkan adayı
  9. saadet partisi osmaniye belediye başkan adayları 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Genel Kurulu
    1. TBMM Genel Kurulu
    2. Afrika'nın en köklü kabilelerinden..
    3. YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl..
    4. CHP'li Soyer sessizliğini bozdu: Aziz..
    5. Basın kartı yenileme başvuruları başladı
    6. Hepsiburada, 2018'in anne, bebek ve..
    7. Yemen halkının yüzde 80'i yardıma muhtaç
    8. Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi..
    9. Beşiktaş gurbetçi gençle anlaştı!
    10. 2019 MSÜ başvuruları başladı mı? |..
    11. Yargıtay'da daire başkanlığı seçimleri
    12. Kentte alarm verildi! Havalimanı yolu..
    13. Genelkurmay çatı davası
    14. AK Parti'den flaş 'seçim anketi'..
    15. Mali'de Tuareglere saldırı: 34 ölü
    16. Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki göletin..
    17. Donma tehlikesi geçiren kınalı keklik..
    18. 24 Haziran'da olmadı... CHP'li isim..
    19. Kırşehir'de başına buz parçası düşen..
    20. CHP'den "üretici soğan üretmekten..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...