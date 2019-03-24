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Ömer Selim Alan’a Terakki Mahallesi’nde sevgi seli

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr.

24 Mart 2019 Pazar 13:46
Ömer Selim Alan’a Terakki Mahallesi’nde sevgi seli

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Terakki Mahallesi’nde coşkuyla karşılandı. Alan, “Bu iş tamam. Allah’ın izniyle zaferi de beraber kutlayacağız" dedi.


31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK Parti Terakki Mahallesi’nde büyük coşkuyla karşılandı. AK Parti Milletvekili Polat Türkmen, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, Terakki Mahallesi’nde meşaleler ve konfetilerle karşılandı.


AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan ve beraberindekiler halkın yoğun ilgisi ve alkışları arasında mahalle mitinginin yapıldığı alana geldiler.


“1 Nisanda ilk işimizi kapıyı sökmek”


AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, gönül belediyeciliğine vurgu yaparak “Bu iş tamam. Allah’ın izniyle zaferi de beraber kutlayacağız. Bir tek hayalimiz var. 31 Mart’ta zaferimizi hep beraber kutlamak. Zonguldak’ın hep beraber kazandığını görmek. Hedefe kilitlendik, 10 yıl önce kaybettiğimiz belediyeyi tekrar ak parti bayrağını asmak için artık gün sayıyoruz. Biz size çok güvendik. Sizlere güvenerek Cumhurbaşkanımıza beş aralıkta bir söz verdim. Şu an bu verdiğimiz sözü tutmamız için reisimize mahcup olmamak için gece gündüz meclis üyemizden tutun da teşkilatımızın bütün mensuplarıyla sahadayız. Mahalle teşkilatlarımızla gece gündüz kapı kapı geziyorlar. Yola çıkarken çalmadık kapı bırakmayacağız, sıkmadık el bırakmayacağız, girmedik gönül bırakmayacağız diye söz vermiştik. Çünkü memleket işi gönül işi. Belediye işi gönül işi. Ama 100 günü aşkındır sahada gezdiğimiz zaman görüyoruz ki 10 yıldır belediye anlamında bizi yönetenler hiç gönüllere girmemişler. Hiç gönül işi yapmamışlar. Özellikle hanımefendiler ve gençlerimize söylüyorum. Kapı kapı gezelim, sıkmadık el bırakmayalım.Herkesin belediye başkanı olacağız. Uyumak yok asıl işimiz 1 Nisan sabahı başlıyor. Vatandaşımızın derdi varken biz başımızı yastığı koyarsak o makamlar bizlere haram olsun.Gönül belediyeciliğini Zonguldak’ın her yerine karış karış işleyeceğiz. Zonguldak Belediyesinden kapıyı kaldırıyoruz. Kapıyı söküp atacağız. Vatandaşlar bizimle istediği gibi görüşecek.1 Nisanda ilk iş kapıyı sökmek olacak. Bir her ay 2 kere mahallelere gideceğiz vatandaşımızla mahallelerde bir araya geleceğiz. Bütün sıkıntılarımızı ortada hep beraber kaldıracağız” şeklinde konuştu.


Ardından konuşan AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun da“2 dönemdir Zonguldak’ı yöneten bir Zonguldak belediyesi var. 10 yıldır Zonguldak’ın yönetiyorlar, şehrin halini görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımız hem Zonguldak’ta hem de Ereğli’de merkezi hükumetin Zonguldak’ getirdiklerini anlattı. Bundan sonrada neler geleceğini anlattı. Ama çıktılar Cumhurbaşkanımız Zonguldak’a bir şey yapmadı, Ereğli’ye bir şey yapmadı. Bir şeyde yapmadı gitti dediler.Bunların yaptıkları bu 10 yıldır Zonguldak’ta yaptıkları belli.Zonguldak’ın hali belli. Bu şehri değiştirmek Selim Alan kardeşime nasip olacak. Sizlerin destekleriyle olacak inşallah. Cumhurbaşkanımızdan sonra İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu geldi. Madenci anıtında miting yaptı. Bunların kimyaları bozuldu” dedi.


“Artık yeter bıktık”


Zonguldak halkının artık bıktığını ve usandığını ifade eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, “ Bu millet inşallah bunları yakamızdan silkip atacak. Ben CHP seçmenine demiyorum. O vatandaşlarımızın hepsi Zonguldak’a hizmet istiyor. Ben bunu onların gözlerinde görüyorum. Zonguldak için destekleyecekler. Şu çukurdan, şu pislikten şu sıkıntıdan milleti kurtarın AK Partiye oy verin. Bakanlarımızla birlikte hepimiz Zonguldak’ın hizmetinde olacağız. Zonguldak’ sevmek böyle olur. Başka nedir sevmek. Koltuğa oturacağım Öteye beriye giderken el sallayacağım. Ötekinin berikinin masasında bulunacağım. Eee ben bu Zonguldak’ı sevdim beni belediye başkanı seçtiler. Ya Allah aşkına artık yeter bıktık, usandık, sıkıldık utandık. Bu utançtan Zonguldak halkı bizi kurtaracak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:46
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