Ömer Selim Alan’a Tepebaşı Mahallesi’nde sevgi seli

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Tepebaşı Mahallesi’nde coşkuyla karşılandı. Alan, “İnanın hizmeti unuttuğumuz için biz hizmetleri çok hızlı şekilde Zonguldak’a getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK Parti Tepebaşı Mahallesi’nde büyük coşkuyla karşılandı. AK Parti Milletvekili Polat Türkmen, İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk ve Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, Tepebaşı Mahallesi’nde meşaleler ve konfetilerle karşılandı.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan ve beraberindekiler halkın yoğun ilgisi ve alkışları arasında mahalle mitinginin yapıldığı alana geldiler. Burada yapılan ilk konuşmayı, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan yaptı. Çağlayan, “Buraya bahar gelmiş Mart’ı beklemeye gerek yok, Mart’ın sonunu beklemeye gerek kalmadan Tepebaşına bahar gelmiş. Diyorlar ki “Mart’ın sonu Bahar” ama karşımızdaki aday 5 yıldır belediye meclis üyesi hem belediye başkan yardımcısıydı. Mart’ın sonu Bahar’ı beklemeye gerek yok. 5 yıldır Zonguldak’a kışı yaşattınız, çamuru yaşattınız, pisliği yaşattınız, çöpü yaşattınız. O yüzden yaşattıklarınızdan dolayı bizim milletimiz hemşerilerimiz sizler sayesinde kışı yaşadı, sizler sayesinde hazinliği yaşadı, sizler sayesinde dişini sıktı, sizler sayesinde ah etti, sizler sayesinde sabretti. Ama önce Ömer Selim Alan’la beraber sabrın sonu ağır değil, sabrın sonu selamet. Buradan birine tavsiyede bulunuyoruz Şanal’a. Diyor ki her yerde çocuk gibi ‘ben mühendisim, ben mühendisim’ her yerde bu nedir ya, bu insanlar ne olduğunu nereye ne verdiğini sürekli Ömer Selim Alan projelerini diline dolamış. Kötüleyip kötüleyip duruyor. Ya arkadaş sen projelerinden bahsetsene sen niye başkalarının projelerini diline alıyorsun, çünkü yok sende yok ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Biliyorsunuz biz şunu söylüyoruz lafa değil icraata bakarız, anca laf laftan başka bir şey yok bunlarda bize gereken iş. İş yapacak adam da işte burada bu işi yapacak bu” şeklinde konuştu.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun da, “Çok değerli ilçe başkanım anlattı, pırıl pırıl adayımız var. Genç, dinamik, çalışkan Zonguldak’ın sorunlarını bilen yıllarca beraber görev yaptığımız kıymetli arkadaşımız Dr. Ömer Selim Alan için buradayız. Biz il başkanı olarak ben ama yetmez Cumhurbaşkanımız geldi tüm Zonguldaklıya söyledi. İnşallah Çarşamba günü terörün belalısı Süleyman Soylu bakanımız Zonguldak’ta olacak. Çarşamba günü 13.00’te sizleri madenci anıtı önüne bekliyoruz” dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, “Söylenecek çok söz var. Ama kötü laf söylemek istemiyoruz. Söyleyen varsa da kötü laf kendisine aittir. Öyle bizi onunla bununla kimse kategorize etmesin. Öyle şeyler söyleriz ki sokağa çıkacak duruma gelemezler. Bizim arkamızda teneke yok. Tertemiz, namuslu, düzgün, işini doğru yapan Zonguldak sevdalısı kadro var. Onun için biz karşınıza çıkarken 5 yıl sonra karşınıza geldiğimiz zaman şuramız eksikti buramız eksikti değil. Verdiğiniz oyları size helal ettirmek için karşınıza çıkarız. Siz de şunu söylersiniz, ‘oylarımızı iyi ki de vermişiz.’ Dersiniz. Size hizmet edebilmek için gece gündüz çaba sarf edeceğimize söz veriyoruz. Bunu namus sözü olarak veriyoruz. Öyle laf olsun diye değil. Milletvekilleri ve ona benzer insanlar gelip belediye başkanlarının arkasında hiçbir zaman durmazlar. Arkadaşlar niye durmazlar, 5 yıl sonra seçileceğiz diye yine sizin karşınıza gelirler. Belediye başkanı dediklerini yapmazsa ne olacak. Siz onla geldiniz. Yanında durdunuz. Buna kefiliz dediniz. Şimdi geldiniz bizlerden oy istiyorsunuz demez misiniz? Ama biz bu riski alırız. Zonguldak bunu hak ediyor. Ömer Selim Alan’ın, teşkilatlarımızın yanındayız. Onun için özellikle söylüyorum. İnanın Zonguldak’ın bundan sonraki dönemi çok farklı bir dönem olacak. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle beraber bunu değiştirdiniz. Yönetimle ilgili kararname ile beraber Cumhurbaşkanımız Zonguldak’ın neye ihtiyacı var. Hemen bir kararname yazacak, kurumlara emir verecek.Onun için işlerimiz çok daha kolay ve çabuk olacak. Mecliste gürültü patırtı edip engellemelere takılmayacak artık” ifadelerine yer verdi.

“31 Mart’ta zaferimizi hep beraber kutlayacağız”

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, gönül belediyeciliğine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Bu iş tamam. Allah’ın izniyle zaferi de beraber kutlayacağız. Bir tek hayalimiz var. 31 Mart’ta zaferimizi hep beraber kutlamak. Zonguldak’ın hep beraber kazandığını görmek. 100 günü aşkın zamandır bütün teşkilatlarımızla sahadayız. İl başkanımızdan il yönetimine, ilçe başkanımızdan ilçe yönetimine, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, vekillerimiz, mahalle teşkilatlarımız, partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış büyüklerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız. Hedefe kilitlendik, 10 yıl önce kaybettiğimiz belediyeyi tekrar ak parti bayrağını asmak için artık gün sayıyoruz. Biz size çok güvendik. Size güvenerek Cumhurbaşkanımıza beş aralıkta bir söz verdim. Sayın Cumhurbaşkanım 31 Mart akşamı haritaya baktığınız zaman dedim inşallah Zonguldak’ı sapsarı göreceksiniz dedim. Şu an bu verdiğimiz sözü tutmamız için reisimize mahcup olmamak için gece gündüz meclis üyemizden tutun da teşkilatımızın bütün mensuplarıyla sahadayız. Mahalle teşkilatlarımızla gece gündüz kapı kapı geziyorlar. Yola çıkarken çalmadık kapı bırakmayacağız, sıkmadık el bırakmayacağız, girmedik gönül bırakmayacağız diye söz vermiştik. Çünkü memleket işi gönül işi. Belediye işi gönül işi. Ama 100 günü aşkındır sahada gezdiğimiz zaman görüyoruz ki 10 yıldır belediye anlamında bizi yönetenler hiç gönüllere girmemişler. Hiç gönül işi yapmamışlar. Vatandaşımız çok dertli. Kiminle konuşursak dertli. Bizi hizmete aç bırakmışlar. Sizler her zaman bize gönlünüzü verdiniz. Ama şurada 13 gün kaldı. Özellikle hanımefendiler ve gençlerimize söylüyorum. Kapı kapı gezelim, sıkmadık el bırakmayalım. Bizim gibi düşünmeyen insanlarımızdan bu seçim için emaneten oy isteyelim. İnanın hizmeti unuttuğumuz için biz hizmetleri çok hızlı şekilde Zonguldak’a getireceğiz. İnanın o arkadaşlarımız da diyecek, ‘Keşke bu kadar geç kalmasaydık. Daha önce bu hizmeti seçseydik’ diyecekler. “