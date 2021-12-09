Ömer San kimdir? Ömer Şan nereli kaç yaşında?

Ömer Şan, Sivas'ta Tarakçı Osman namıyla tanınan Osman Şan'ın (ve Şan Ailesi'nin) ilk çocuğu olarak 1945 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk Okul'u Sivas'ta, Orta Okulu Tokat'ta Atatürk Orta Okulu'nda ve Sanat Okulu'nu Sivas'ta bitirdi. Ailenin (özellikle babanın) halk müziğine olan ilgisi küçük Ömer'i de etkiledi ve 1958 yılında Sivas Halk Evinde Solist ve Korist olarak çalışmalara başladı. Sesini kullanmanın yanı sıra Darbuka, Kaval ve özellikle Bağlama gibi çalgıları da aynı yıllarda öğrendi ve ustaca icra etmeye başladı.

1963 yılında Sivas'ta bir Müzik Evi açan sanatçı bu arada ilk 45'lik plağını okumak üzere İstanbul'a geldi. İlk plağıyla THM dinleyicisinin ve sanat camiasının beğenisini kazanan sanatçının plak çalışmaları aralıksız bir şekilde sürmeye başladı. Daha sonraki gelişmeler ve koşullar Ömer Şan'ın 1965 yılında İstanbul'a yerleşmesi sonucunu getirdi. Aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nde göreve başladı. Burada Adnan Ataman ve Yücel Paşmakçı gibi THM'nin önemli hocalarıyla birlikte çalışma olanağı buldu.

1966 yılında TRT'nin açtığı sınavı kazanarak İstanbul Radyosu'na Stajyer Sanatçı olarak girdi. 1969–70 yılları arasında askerlik görevini Manisa'da yaptı. 21 Mart 1971 de Solist ve Korist olarak radyo görevine döndü. Ömer Şan, kendisi gibi sanatçı olan Bilge (Şan) Hanımla evlendi. Bu evlilikten ikisi kız (Selda – Seda) ve biri oğlan (Osman Nida) üç çocukları oldu.

Ahmet Turan Şan'ın ağabeyi ve Onur Şan'ın da amcası olan değerli sanatçımız, Davudi sesiyle ve kendine has yorumuyla; "Bağlandı yollarım kaldım çaresiz", "Bugün bayram günü derler", "Karlı dağlar karanlığın bastı mı", "Bir kararda durmayalım", "Kalkın durnam kalkın Van'dan çekilin" v.b. birçok türküyü meşhur etmesinin yanı sıra, derleme çalışmalarıyla da THM repertuarımıza çok güzel eserler kazandırdı.

Ömer Şan ne zaman vefat etti?

Yakalandığı şeker hastalığı nedeniyle bir aydan fazla Kartal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Türk Halk Müziği'nin ulu çınarlarından Ömer Şan, daha fazla direnemedi ve 25.05.2010' da arkasında bir dolu dost, öğrenci ve eser bırakarak yaşama veda etti. Cenazesi 26.05.2010 Şişli'deki ikindi namazının ardından Güngören'deki aile mezarlığına defnedildi.

Ömer Şan türküleri

Bağa Gel Bostana Gel - Orta Anadolu

Bahçede Nar Ağacı - Şanlıurfa

Benim Adım Benli Ayşe - Sivas

Entarisi Dım Dım Yar - Sivas

Gapıya Çıktım Ki Yeller Esiyor - Sivas

Yaban Gülü Müsün Sarp Kayalarda - Erzincan/Tercan