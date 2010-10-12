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Ömer NasuhiBilmen yâd ediliyor

Cumhuriyet’in ilanından sonra dinî ilimler konusunda cahil bırakılan halkın başvurduğu önemli İslâm alimleri arasında yer alan Ömer Nasuhi Bilmen, vefatının 39. yıldönümünde dualarla yâd ediliyor.

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Ömer NasuhiBilmen yâd ediliyor

Cumhuriyet döneminde yapılan devrimler sonrasında dinî ilimler konusunda cahil bırakılan halkın başvurduğu İslâm alimleri arasında yer alan Ömer Nasuhi Bilmen, vefat yıldönümünde anılıyor. Yazdığı eserlerle milletin önem verdiği dinî liderler arasında ağırlıklı olarak yer edinen Ömer Nasuhi Bilmen, 12 Ekim 1971 tarihinde vefat etmişti. 89 yaşında vefat eden Bilmen’in mezarı Edirnekapı’daki Sakızağacı Mezarlığı’nda bulunuyor.

İSLÂM İLMİHALİ VE KUR’AN-I KERİM MEALİ İLE TANINIYOR

Hayatı boyunca İslâm fıkhının birçok alanında önemli eserler veren Ömer Nasuhi Bilmen, ‘Kur’an-ı Kerim’in Tefsiri ve Türkçe Meali Alisi’, ‘Büyük İslâm İlmihali’ adlı eserleriyle tanınıyor. 1882 yılında Erzurum’da doğan Bilmen, devrinin önemli alimlerinden dersler aldı. Dört yıl boyunca hukuk eğitimi alan Bilmen, 1912 yılında açılan ‘ruus’ imtihanını kazandıktan sonra Fatih dersiamları arasına katıldı. İstanbul İmam-Hatip Okulu ve Yüksek İslâm Enstitüsü'nde usul-i fıkıh ve ilm-i kelam dersleri okutan Bilmen, 30 Haziran 1960 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirildi. Görev yaptığı dönem boyunca saf ve temiz bir İslâm anlayışını insanlara tebliğ eden ve dinî konularda taviz vermeyen yapısıyla tanınan Ömer Nasuhi Bilmen, bir yıl kadar sonra emekliye ayrıldı ve 13 Ekim 1971 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:02
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