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Biyografi Ömer Külünk kimdir? Ömer Külünk ne iş yapıyor?
Biyografi

Ömer Külünk kimdir? Ömer Külünk ne iş yapıyor?

Ömer Külünk kim? Ömer Külünk kimdir? Ömer Külünk ne iş yapıyor? Metin Külünk ile Ömer Külünk akraba mıdır?

Yeniakit Publisher
2021-06-06 08:47:00 - 2021-06-06 08:47:37
Ömer Külünk kimdir? Ömer Külünk ne iş yapıyor?

Ömer Külünk, Metin Külünk’ün yeğenidir. Ömer Külünk’ün Ümramiye’de kafe işletmesi yapmaktadır. Metin Külünk kimdir? Metin Külünk, 16 Aralık 1960'ta Rize Güneysu'da doğdu. Baba adı Muhammet, anne adı Şaziment'tir. Külünk, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.1984'te özel bir firmada iş hayatına atıldı ve çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlendi. 1975-1976 yılları arasında Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) komitelerinde görev yaptı.1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi. 1995-2000 yıllarında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Hazır Giyim Meslek Komitesi üyeliği ve meclis üyeliğine seçildi. 2001 yılında kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği'nin 7 yıl süreyle başkanlığını yaptı. TBMM XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem İstanbul Milletvekilidir.

 

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