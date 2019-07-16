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Ömer Koç'tan İmamoğlu'na ikinci ziyaret

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ikinci kez ziyaret etti

16 Temmuz 2019 Salı 17:01
Ömer Koç'tan İmamoğlu'na ikinci ziyaret

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, 23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na ikinci tebrik ziyaretinde bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından 6 Mayıs'ta İmamoğlu'na ilk ziyaretini yapan Koç, bugün ikinci tebrik ziyaretini gerçekleştirdi.

Ziyarette, Ömer Koç, çini koleksiyonundaki bir eser örnek alınarak dokunan eşarbı "Refikanız için" diyerek İmamoğlu'na takdim etti.

İmamoğlu da İSMEK'li kadınların el ürünü cam bir vazoyu Koç'a hediye etti. İkili, başkanlık makamında bir süre sohbet etti.

Ömer Koç'un ayrılmasından sonra Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, partili arkadaşları da Ekrem İmamoğlu'na iadeiziyarette bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:01
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. ikinci ziyaret
  3. Ömer Koç
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