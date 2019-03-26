0553 313 94 23

Ömer İşlek’ten Korkuteli’ne "Doğal Gaz" açıklaması

Cumhur İttifakı Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer İşlek Korkuteli’ne yaklaşık 47 km’lik güzergah üzerinden gelecek doğalgaz boru hattı için etüt arazi çalışmalarının başladığını söyledi.

26 Mart 2019 Salı 16:28
Ömer İşlek’ten Korkuteli’ne "Doğal Gaz" açıklaması

Cumhur İttifakı Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer İşlek Korkuteli’ne yaklaşık 47 km’lik güzergah üzerinden gelecek doğalgaz boru hattı için etüt arazi çalışmalarının başladığını söyledi.


BOTAŞ Etüt Proje Daire Başkanı Dr. Necati Evren ve Etüt Proje Dairesi Boru Hatları Etüt Müdürü Selim Çiçek, Korkuteli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Cumhur İttifakı Korkuteli Adayı Ömer İşlek’e bilgi verdi.



Arazi etüt çalışmaları başladı


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin’in de hazır bulunduğu toplantıda BOTAŞ yetkilileri, BOTAŞ olarak Korkuteli İlçesi’ne gidecek doğal gaz hattının ön etüt arazi çalışmalarının başladığı, mühendislik projesi ihale sürecine gelindiği bilgisini verdi. Mühendislik ihalesinin hemen ardından yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini belirten BOTAŞ yetkilileri, buna göre mühendislik ihale sürecinin Nisan ayında tamamlanacağını bildirdi.



2021 Yılı sonunda doğal gaza kavuşuyor


Vakit kaybetmeksizin çalışmalara başlanacağını belirten BOTAŞ yetkilileri, planlamalara göre 2019 yılı sonunda mühendislik sürecinin tamamlanmasının beklendiğini, 2020 yılında da yapım işinin başlatılacağını, 2021 yılı sonunda Korkuteli ilçesini doğal gaza kavuşturacakları bilgisini verdi. Bucak İlçesinin Gündoğdu bölgesi üzerinden Korkuteli’ne ulaşacak doğal gaz boru hattının yaklaşık 47 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten BOTAŞ yetkilileri, projenin Enerya Dağıtım Şti.’nin şehir içi dağıtım şebekesi çalışmalarının da eş zamanlı yürütülebileceğini kaydetti.



Enerya ile eş zamanlı çalışma


Enerya’nın Korkuteli merkezindeki şebeke hazırlıklarını eş zamanlı yapabileceğini belirten yetkililer, “Yaklaşık 47 km’lik boru hattı çalışması tamamlandıktan sonra Enerya da şebeke hazırlıklarını bitirecek. Biz gazı verdiğimizde vatandaş doğalgazını kullanabilir hale gelecek” dedi.



Diğer ilçelere de gelecek


BOTAŞ yetkilileri, Korkuteli’nin ardından Elmalı, Kumluca ve Kemer ilçelerinde de çalışmaların başlayacağını, doğu ilçeleri Manavgat, Alanya, Gazipaşa ilçeleri doğal gaz boru hatları ile ilgili de ön etüt çalışmalarının sürdürüldüğü bilgisini verdi.



2021’de doğalgaz kullanacağız


Cumhur İttifakı Adayı Ömer İşlek de projenin ihale aşamasına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür eden İşlek, “Korkutelili hemşerilerimizle birlikte 2021 yılında doğal gaz kullanmaya başlayacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:28
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütüphaneler Haftası
    1. Kütüphaneler Haftası
    2. Isparta Belediyesi’nden Sermet’e 50..
    3. Fransız firması İngiltere’ye hava yolu..
    4. Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
    5. Cezayir ordusundan "cumhurbaşkanlığı..
    6. "Şimdi bizden intikam almaya..
    7. Türkiye'yi taklit eden Avrupa da o..
    8. "Siyaseten sağ kalan tek kadın..
    9. Mehmet Aydın tavuk çiftliğine..
    10. Alaplı’da 25 kişi AK Parti’ye katıldı
    11. Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin..
    12. Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7..
    13. Bakan Soylu’dan CHP’nin Beyoğlu..
    14. Başkan Günaydın: “Esnafımızın..
    15. Pevrul Kavlak Erol Şahin’e teşekküre..
    16. Sena Nur Çelik: "359 yeni projeyle..
    17. AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından..
    18. Vize işlemleri artık Malatya’da da..
    19. 91 yıllık okulda çıkan yangınla ilgili..
    20. Kayseri Valisi Günaydın: "İki polis..
    21. Nasıranlı’dan vatandaşlara kentsel..
    22. Bilek Güreşi şampiyonları belli oldu
    23. Acıpayam'da SGK'ye belge verme süresi..
    24. Kavlak’tan Demirtaş’a teşekkür ziyareti
    25. Büyükşehir Amputede kötü gidişat..
    26. Cinsel organını gösteren futbolcuya 10..
    27. Hediyelik eşya dükkanında tarihi eser..
    28. Eyüpsultanlı hanımlar artık evlerde..
    29. Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    30. Ürkmezer, “Sorunları istişare..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı