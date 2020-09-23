Ömer Hayyam kimdir ne zaman yaşadı?

Ömer Hayyam, 18 Mayıs 1048 tarihinde İran Nişabur’da dünyaya geldi. Gerçek adı Giyaseddin Ebu'l Feth Bin İbrahim El Hayyam'dır. Ömer Hayyam, Matematik, fizik, astronomi ve tıp alanlarında çok sayıda icadı ve bu alanlarda önemli eseri bulunmaktadır. İslam dünyasının en büyük bilim adamları arasında gösterilmektedir. Ömer Hayyam, Büyük Selçuklu Devlteni’nin önemli veziri Nizamül-Mülk ve Haşhaşilerin lideri Hasan Sabbah ile aynı medresede ders gördükleri de yine kaynaklarda belirtilmektedir. Ömer Hayyam, Binom açılımını ilk kullanan bilim insanı olarak bilinir.

Şuan kullandığımız Miladi ve Hicri Takvim hesaplamalarından daha hassas olan Celali Takvimi'ni hazırlamıştır. Okullarda okutulan matematik kavramı olan Pascal üçgeni Ömer Hayyam tarafından meydana getirilmiştir. Ömer Hayyam, 4 Aralık 1131 tarihinde Nişabur’da vefat etti.