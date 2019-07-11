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Ömer Halisdemir’in mezarına kadar pedal çevirecekler

15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yılı nedeniyle Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Ömer Halisdemir Bisiklet Turu’na katılan profesyonel bisikletçiler Afyonkarahisar’a ulaştı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:40
Ömer Halisdemir’in mezarına kadar pedal çevirecekler

15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yılı nedeniyle Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Ömer Halisdemir Bisiklet Turu’na katılan profesyonel bisikletçiler Afyonkarahisar’a ulaştı.


Darbeci General Semih Terzi’yi başından vurarak darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’in anısına pedal çeviren sporcular, Afyonkarahisar Belediyesi’ni ziyaret etti. Arnavutköy Belediyesinden gelen sporcuları Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner karşıladı.Yarın saat 09.30’da Valilik önünde Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in katılımlarıyladüzenlenecek törenle deAfyonkarahisar Şehitliğinden alınan toprak, sporculara teslim edilecek. Sporculara verlecek toprak, 15 Temmuz Pazartesi günü Niğde’de Şehit Ömer Halis Demir’in mezarına dökülecek.


“Allah’a çok şükür ki; ülkemiz çok büyük bir musibetten kurtuldu”


Arnavutköy Belediyesi’ne böylesi anlamlı bir etkinlikten dolayı teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, kendilerini Afyonkarahisar’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Misafirlere Afyonkarahisar’da bulunan şehitliklerden toprak vereceklerini söyleyen Öner, “Afyonkarahisar Şehitliklerimizden verdiğimiz toprak 15 Temmuz günü inşallah Ömer Halis Demir Şehidimizin mezarına dökülecek. 15 Temmuz, Başkomutan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın komutanlığında bir vatan savunmasıydı. Allah’a çok şükür ki; ülkemiz çok büyük bir musibetten kurtuldu. Bizlerde her birimiz Ömer Halis Demir adayı olarak vatan toprağının kutsallığının farkına vararak bu tür faaliyetlerin içerisinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.Buradan şimdiden başta Ömer Halis Demir Şehidimize ve tüm Şehitlerimize Fatihalarla selam gönderiyoruz. Ailesine ve Türk Milletimize de tekrar sabırlar diliyoruz. Arnavutköy Belediyesinden gelen sporculara da kazasız, belasız yolculuklar diliyorum ” dedi.


Ömer Halisdemir’i unutmayacağımızı belirtmeye çalışıyoruz”


Geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu’nun bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur ise“Ülkemizin her coğrafyasından seçtiğimiz sporcularla 3 yıldır Arnavutköy’den başlayarak şehidimizin memleketi Niğde’ye gidiyoruz. Bu sayede Ömer Halisdemir’i unutmadığımızı ve unutmayacağımızı belirtmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda sporun farkındalığını ortaya koymaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Ziyaret sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, sporculara çeşitli ikramlarda bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:40
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