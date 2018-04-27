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15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kardeşi AK Parti’den aday adayı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı hainl SemihTerzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş ÖmerHalisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AKParti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

27 Nisan 2018 Cuma 14:01
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kardeşi AK Parti’den aday adayı oldu

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü  sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer  Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK  Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu söyledi.

Soner Halisdemir, AK Parti İl Başkanlığında, babası Hasan Hüseyin, ağabeyi Doğan, kız kardeşi Elif Serin, amcası ve halasıyla düzenlediği basın  toplantısında, Türkiye ve Müslümanlar üzerine akla hayale gelmeyen senaryolar  yazıldığını ve oyunlar oynandığını söyledi.

Her türlü şer odakları ve karanlık güçler karşısında dik duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu kutlu yürüyüşte daha  etkin olmak ve gücüne güç katmak için aile olarak bu kararı aldıklarını belirten  Soner Halisdemir, şunları söyledi:

"Önümüzde ülkemizin ve hepimizin var ya da yok olma mücadelesi var. 24  Haziran seçimleri bundan dolayı çok önemli. Bu kutlu davanın, onurlu yürüyüşün  bir ferdi olarak bu yola liderimizin de dediği gibi kefenimizi aldık öyle çıktık.  Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu kutlu davaya  güç katmak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda onun yanında bu onurlu  mücadelenin içinde bir nefer olmak için 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde  partimiz AK Parti'den milletvekili aday adayıyım."

Halisdemir, bu kararı almanın kendisi için hiç kolay olmadığını dile  getirerek şöyle devam etti:

"Her şeyden önce şehit sancağı taşıyor olmak hem çok onur verici hem  de ağır bir sorumluluk getirmekte. Ancak 15 Temmuz günü ülkemizin yaşamış olduğu  alçak darbe girişimi sonucunda bu kutsal gönül işini en iyi şekilde  yapabileceğimin kanaatine vardım. Türk halkının bize duyduğu güven ve  desteklerinden dolayı bu adımı attım. Bu vazifede önceliğim hiçbir menfaat  gözetmeksizin ülkem, milletim ve memleketim için ölmekse ölmek, mücadeleyse  mücadele, hizmetse hizmet. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

Halisdemir'in aday adaylığı başvurusunu yarın AK Parti Genel  Merkezi'nde yapacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:01
  1. 15 temmuz darbe girişimi
  2. FETÖ
  3. ömer halisdemir
  4. Soner Halisdemir
  5. AK Parti

YORUM YAZ

  • FatihFatih1 sa önce
    Hayırlısı neyse o olsun! Şehit Ömer Halisdemiri Hakkı ile anıyor ve ona bol bol Fatihalar gönderiyoruz!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    TBMM de, Böyle İnsanlara Gerek Var. Allah, YardımcınOlsun.
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