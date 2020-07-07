Ömer Halisdemir'in kabri nerede?

Alnının ortasından vurduğu terörist fetöcü hain Semih Terzi'nin yaverleri tarafından 30 kurşunla şehit edilen Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in hikayesini öğrenenince kimse gözyaşlarını tutamadı. Genç yaşında arkasında ailesini bırakarak şehit olan Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor. Şehir içinden ve dışından gelen ziyaretçiler mezarı başında Kuran, dua okuyup gözyaşı döküyorlar.

15 Temmuz 2016 akşamı terör örgütü darbe teşebbüsü halkın sokaklara çıkması sonrası alçak saldırı önlendi. O gece bir çok bilinmeyen kahramanlıkla yaşandı. Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın emrine itaat ederek Semih Terzi'yi öldürmesi bir ülkenin kurtuluşuna vesile oldu. Sonunda şehit olacağını bile bile şehadete koşan Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi gözünü kırpmadan öldürdü. Terzi'nin yanındaki darbeci askerler tarafından Ömer Halisdemir defalarca kurşulanarak şehit edildi.

Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindedir. Şehir dışından kabrine gitmek isteyenlere ilçe ve belde sakinleri yardımcı olmaktadır.