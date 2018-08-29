0553 313 94 23

Kışlada büyük skandal... Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!

Tekirdağ 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı mescidine 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in adının verilmesi, Komutan Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı’yı rahatsız etti. Karslı, kahraman Ömer Halisdemir’in adını tabeladan sildirerek yerine "Kışla Mescidi" yazdırdı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:46
Kışlada büyük skandal... Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!

Tekirdağ 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda, 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık! Komutanlıkta bulunan mescide Halisdemir'in adının verilmesinden rahatsızlık duyan Kurmay Albay Selçuk Kubily Karslı, şehidin ismini kaldırttı.

KAHRAMAN HALİSDEMİR'İN İSMİ VERİLDİ

Kışlada bulunan ve sadece 40 kişinin ibadet edebildiği küçük mescidin, yetersizlikten dolayı yeniden yapılmasına karar verildi. Kışlanın yemek işlerini yapan Nimet ve Bekard Gıda, durumdan haberdar olunca mescidin yapılmasına destek verdi. Başlayan inşaatın ardından mescidin kapasitesi 400 kişiye çıkartılırken, yeni mescide 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı verildi.

İKİ AY SONRA ADINI DEĞİŞTİRDİ!

Yeni mescid ibadete açılırken, Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, 2 ay sonra skandal bir talimat verdi. Komutan Karslı, 22 Ağustos sabahı mescidden, Şehit Ömer Halisdemir'in adını kaldırttı. Mescidin adı Kışla Mescidi olarak değiştirildi. Karar, birlik içerisinde büyük tepki çekerken, Karslı’nın emekliliğine 3 gün kala bu kararı alması dikkat çekti.

AÇILDIĞI GÜN KAPATILMIŞ

Şehidin ismini mescidden kaldırtan komutanın, mescidin yapım aşamasında da zorluk çıkardığı belirtildi. Bütün zorlamalara rağmen onarılan mescidin, açıldığı cuma günü “Burada namaz kılınamaz” ve “Ya bina çökerse” bahanesiyle kapatıldığı ortaya çıktı. Valilikten gelen onay yazısı ile mescidin tekrar ibadete açıldığı öğrenildi.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:46
  1. Kars
  2. ömer halisdemir
  3. mescid
  4. kışla
  5. Tekirdağ 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'yi saran virüs! Savaş hazırlığı yapıyorlar
    1. ABD'yi saran virüs! Savaş hazırlığı..
    2. Ömer Halisdemir'in İsmine bile..
    3. Gizli tanıktan bomba Brunson iddiası
    4. Yeni Çiflikbank vakası... Milyonluk..
    5. ABD'den vururuz mesajı! Tansiyon..
    6. Bakan talimatı verdi, inceleme..
    7. Günün âyet ve hadisi
    8. Sivasspor aradığı sağ kanadı..
    9. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    10. Galatasaray'dan sol bek transferi!..
    11. İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası!..
    12. Adem Ljajic Beşiktaş'a transfer olacak..
    13. Hıncal Uluç'tan çarpıcı yorum: 6-0..
    14. Galatasaray aradığı golcüyü Süper..
    15. Bakan Albayrak: Yaşananlar tamamen..
    16. Emmanuel Macron: Dünya yol ayrımında!..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik..
    18. Amerikan halkının yüzde 40'ı ekonomik..
    19. Menisküs yırtığı zamanında tedavi..
    20. Fazla meyve yemek sağlığı olumsuz..
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...
    DAEŞ'e sızdı, 48 saldırıyı önledi! Sonu ise...
    DAEŞ'e sızdı, 48 saldırıyı önledi! Sonu ise...