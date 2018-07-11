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Ömer Halisdemir'in heykeli Taksim Meydanı'nda

Düşmana canı pahasına geçit vermeyen 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in heykeli, Taksim Meydanı'nda sergileniyor.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:52
Ömer Halisdemir'in heykeli Taksim Meydanı'nda

Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Taksim'deki etkinlik alanına 15 Temmuz Şehitlerinin isminin yazılı olduğu platform koydu. Platform önüne ise Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykeli konuldu.

Kahraman şehidin heykeli, Taksim Meydanı'ndan geçenler tarafından büyük ilgi çekiyor. Vatandaşlar ve turistler, şehit Halisdemir'in heykeliyle fotoğraf çekiliyor.

Öte yandan, platform önüne konulan anı defterine de vatandaşlar düşüncelerini yazıyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:52
  1. ömer halisdemir
  2. Taksim Meydanı

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