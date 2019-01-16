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Ömer Halisdemir'in beresi ve çantası şehit derneğine hediye edildi

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, iş, sanat, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenle tanıtıldı- Etkinliğe katılan Savaş Halisdemir, şehit ağabeyi Astsubay Ömer Halisdemir'in çantasını ve beresini derneğe hediye etti

16 Ocak 2019 Çarşamba 22:31
Ömer Halisdemir'in beresi ve çantası şehit derneğine hediye edildi

İSTANBUL (AA) - Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, iş, sanat, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenle tanıtıldı.

Wow İstanbul Hotel'de düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan derneğin kurucu başkanı Meltem Kaya, vatan için gözünü kırpmadan şehit olanlar sayesinde bugün burada olduklarını söyledi.

Kaya, şehit ailelerinin geleceğe hazırlanması konusunda devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da etkin olması gerektiği düşüncesiyle derneği kurduklarını bildirdi.

Yola çıktıklarında yüklerinin ağır olduğunu bildiklerini belirten Kaya, "Atacağımız her adımda devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla gönül birliği içerisinde olmak ve sonuçlandıracağımız her projede alnımızın akıyla yola devam etmek en büyük onurumuz olacaktır." şeklinde konuştu.


- Halisdemir'in çantası ve beresi derneğe bağışlandı

Etkinliğe katılan Savaş Halisdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren ağabeyi şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in çantasını ve beresini derneğe hediye etti.

Dernek Başkanı Kaya, Halisdemir'in çantasının ve beresinin manevi değerinin kendileri için çok yüksek olduğunu, onları en iyi şekilde muhafaza edeceklerini belirtti.

Derneğe katkıları dolayısıyla plaket takdim edilen AK Parti MKYK üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise Türkiye'nin, üzerinde en fazla medeniyetin kurulduğu topraklarda bulunduğunu ve herkesin bu topraklarda gözünün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 81 milyonun omuz omuza verdiğini vurgulayan Yel, "İçimizdeki ve dışımızdaki herkese buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Bu topraklar kanla alınmıştır ve ancak ve ancak kanla verilir." diye konuştu.

Uğur Arslan ve Özlem Yıldız'ın sunduğu programa, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, şehit yakınları, iş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda ismin yanı sıra, Hababam Sınıfı filminin bazı oyuncuları katıldı.

Gecede sanatçı Coşkun Sabah konser verdi.




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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 22:31
  1. Ömer Halisdemir
  2. Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği

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