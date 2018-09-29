Ömer Halisdemir'in adının verildiği şampiyonanın 5. ayağı başladı

Saruhan Mahallesi'ndeki off-road pistinde çeşitli illerden gelen 27 takım ve 27 araçtan oluşan yarış ekibi, startın verilmesiyle çıkış yaptı.

Şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği dağ etabının ilk gününde, orman yollarından oluşturulan parkurda yarışan araçlar, 11 kilometrelik yol kat etti.

Şampiyonada, özel tasarlanmış araçları kullanan pilotlar zor anlar yaşadı. Yarış sırasında bazı araçlar arızalandı.

Organizasyon, yarın aynı pistte seyirci etabıyla sona erecek.

Son ayak Sinop'ta

Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Off-Road Spor Kulübü (DENDOFF) Başkan Yardımcısı Kenan Özsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5. ayak yarışının sezonun en yüksek katılımının gerçekleştiği yarışlar arasında olduğunu söyledi.

Denizli etabının biraz sert bir etap olduğunu ifade eden Özsoy, "Bu yarış bizim için bir dönüm noktası olacak. İnşallah bu yarışta da yüksek derece alıp 7 ayaktan oluşan şampiyonada iddiamızı devam ettiririz. Bundan sonraki ayak Karabük'te ve son ayak Sinop'ta koşulacak." diye konuştu.