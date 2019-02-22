Ömer Halisdemir-Semih Terzi ekseninde 15 Temmuz ve FETÖ

OSMAN DEMİR/İSTANBUL

Cemaat olduğu zamana değinmeyeceğim, zira o uzun sürer. Esas 15 Temmuz’da ne oldu, ne yapılmaya çalışıldı, burada kim ne roldeydi ona bakalım.

Fethullahçı Terör Örgütü, kendini yeterli görüp dışarıdan istediği desteği ve işareti alınca, iktidarı iyice sıkıştırmaya başladı. Öyle ki resmen anahtarları istedi. İktidarla üst seviyelerde çok iyi ilişkileri olduğu için su yüzüne çıkmadan orada epey tartışmalar, sürtüşmeler ve kavgalar yaşandı. Sonunda istediklerini elde edemeyince YILLARDIR GİZLİCE DİNLEYİP GÖZETLEDİKLERİ üzerinden 17-25 Aralık YARGI DARBESİNİ YAPMAK İSTEDİLER. Yaşananları az çok biliyoruz. Onu başaramayınca, son barutları olan, HAİN DARBE VE İŞGAL GİRİŞİMİNİ YAPTILAR. Bu zamana kadar, tartışmalar, iktidar-cemaat ekseninde ve muhalefet ve vatandaş seyrinde gidiyordu. Taraf olanlar vardı, sessiz kalanlar vardı.

Fakat 15 Temmuz çok farklıydı ve çizgi çok keskin ve kalın olarak çizildi. Bir tarafta, KAHRAMAN astsubay ÖMER HALİSDEMİR, öbür yanda FETÖ'CÜ DARBECİ, VATAN HAİNİ ORG. SEMİH TERZİ. Halisdemir, ülkemizi işgal etmek isteyenlerin sembol isimlerinden org. Semih Terzi’yi, canı pahasına, öleceğini bile bile alnının ortasından vurarak darbenin seyrini değiştirdi. Dolayısı ile tam burada bir eksen ve çizgi oluştu; KAHRAMAN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ve DARBECİ VATAN HAİNİ SEMİH TERZİ.

Artık bundan sonra, bir 3. taraf yada nötr kalma gibi bir şey artık söz konusu değil. Ailelerden içinde fetöcü olan ya da fetöcü kalan olmuştur. Ama artık kimse vatana ihanet içinde olan fetöcülerin HİÇBİRİNİ masum ya da az suçlu ya da kandırılmış olarak göremez. Ya da koruma refleksiye bencillikle benim fetöcüm ayırımını yapamaz. Bir anlamda ya Ömer Halisdemir ya da Semih Terzi’sin. Darbeye kalkışanlar ve bir avuç beyni yıkanmış fetöcü hariç, halkın tamamına yakını bir anlamda doğal olarak KAHRAMAN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR olmuştur. Halkımızın ekseri kısmı sokaklara çıkarak darbecilere karşı canı pahasına elleri ile bayrakları ile direnmişlerdir.

Artık başarısız olan işgal girişiminden sonra artık daha bu işin şakası hiç kalmamıştır. Devletin, milletin halkın tarafı iyice belli olmuş ve fetönün bir CIA projesi, 15 TEMMUZ İŞGAL GİRİŞİMİNİN DE CIA DESTEKLİ BİR NATO OPERASYONU olduğu gün gibi ortaya çıktı. Irak, Suriye’den sonra Türkiye’de de bir çatışma ve kaos ortamı oluşturup, istedikleri bir yönetimle Türkiye’ye el koymak istediler. Kıbrıs’a, İstanbul’a gelecek olan İngiliz ve Nato güçleri hazırlanmıştı. Güneydoğuda da PKK/YPG güçleri saldırıya hazır bekliyordu. Çok hain BİR İŞGAL GİRİŞİMİ. DARBEYİ YAPAN, BOMBAYI ATAN FETÖCÜ, SİVİL YA DA BENİM FETÖCÜM YOKTUR, OLAMAZ. Bu bahsettiğim eksen ayrışmasından sonra, masum fetöcü yoktur kalmamıştır.

Hâlâ orada kalanlar ya da tescilli fetöcü olanlar ister oğlun, ister kardeşin kim olursa olsun artık affı, koruması yoktur, olamaz. Olursa bu da ihanet olur. TESCİLLİ FETÖCÜ= TESCİLLİ VE DÖRT DÖRTLÜK VATAN HAİNİDİR. Böyle görmeyen de haindir, en azından suçludur. Bir tek benimki anlayışı doğru değildir, zira herkes birer birerdir, ikişer üçer olan yok. Herkesin de anası, babası, kardeşi, çocuğu, eşi, dostu ve akrabası vardır. Hiç kimse bunları savunamaz, koruyamaz ve hatta az suçlu yada masum göremez.

Artık mahkemeler ve devlet bunları TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMIŞ VE TESCİL ETMİŞTİR. Burada YA KAHRAMAN ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR, YA DARBECİ HAİN SEMİH TERZİ’sindir, ortası yoktur. Durumu idare etme savuşturma yoktur. Irak’ta Suriye’de benzer görevi yapıp iktidarları devirip işgalcilere yardım edenler şu an ne haldedir bunu görüyoruz. Milyonlarca insan katledildi, milyonlarca yaralı, milyonlarca aile parçalanarak yerinden yurdundan olmuştur. İnsanlara işkenceler yapılmış ve gözü önünde annelerine ve babalarına tecavüz edilmiştir.

BUNLARIN SORUMLULARI MASUM İSE O ZAMAN BİZDEKİ FETÖCÜLER DE MASUM OLUR. Binlerce kadın yabancı tecavüzünden sonra ya intihar etmiş, ya çocuğunu öldürmüştür, niceleri de doğmuştur. BU REZİL VE PERİŞAN DURUMU DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ.? İŞTE ÜLKEMİZDE BU YAPILMAK İSTENMİŞ VE BUNUN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜR. Sorumlu vatandaşlık görevini yerine getirerek bunları bu sınıfa koyabilmeli ve gerekirse de devlete ihbar edip yardımcı olmalıdır.

Artık yardan anadan serden vazgeçme mecburiyeti vardır. Hele hele darbeden sonra BY LOCK kullananlar hâlâ orada kalanlar TESCİLLİ VE ŞEDDELİ VATAN HAİNİDİR.. Çünkü BYLOCK haberleşmesi 15 Temmuz darbesinden sonra ÜST DÜZEY FETÖCÜLERİN KULLANDIĞI BİR GİZLİ HABERLEŞME YOLUDUR. Bu gizli haberleşmede ne konuşup ne yazıyorlardı bunu anlamamak için hepten ahmak ya da aptal olmak lazım.

DEVLETİ YIKMAYA ÇÖKERTMEYE ÇALIŞMANIN ADIDIR BUNLAR. Hz Nuh (a.s) tufan olmaya başlayınca, O’na inanmamış olan ve gemiye binmemiş olan oğlunu kurtarmak için Allah’tan yardım istediğinde Yüce ALLAH, Ona; “EY NUH, O ARTIK SENDEN VE SENİN AİLENDEN DEĞİLDİR, ÇÜNKÜ O ÇOK KÖTÜ BİR İŞ YAPMIŞTIR (Hud suresi 46. ayet)” diyerek, biyolojik babalığı ve akrabalığı bir tarafa bırakmış, İNANÇ VE DAVA EKSENİNİ VURGULAMIŞTIR.

Bu hadiseler ÖRNEK ALMAMIZ İÇİNDİR boşuna yaşatılmamıştır. 14 Temmuz günü Org. SEMİH TERZİ, Türk ordusunun resmi ve şerefli bir subayı idi. Bir şekilde ölseydi şehitti. Ama 15 Temmuz günü alnından vuruldu, gebertildi ve VATAN HAİNİ sıfatını aldı. Bu kadar açık ve net.