Ömer Halisdemir heykeli onarıldı

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’in, Mamak Belediyesi tarafından Mamak Caddesi’nde inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’nda yer alan heykeli onarıldı. Bir çocuğun oyun oynarken heykelin parmağının zarar görmesi sonucu tüfeğin yere düşmesinden kaynaklanan hasar sonrası heykelin ve tüfeğin zarar gören kısmı tamir edilerek anıt orijinal görüntüsüne yeniden kavuşturuldu.

Anıt tamamen yenilendi

Darbe girişimi gecesinin her ayrıntısına yer verilen anıtta Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in birebir heykeli bakım yapılmasının ardından Türk Bayrağı önünde vatan nöbetine devam ediyor. 15 Temmuz anma törenlerine hazırlanan anıt baştan aşağı yenilendi. Dört köşesi bulunan anıtta tüm arka yüzey kaideleri değiştirildi, yıpranan fon yazıları sökülüp yenileri takıldı, anıtın dört köşesinde bulunan temalar orijinal renklere uygun şekilde boyanarak koruyucu vernik atıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterilen milli birlik ve beraberliğin Mamak’ta ki simgesi olan anıtımızı tekrar orijinal görüntüsüne kavuşturduk dedi.