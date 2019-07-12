AFYONKARAHİSAR (AA) - Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla başlatılan "Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu'' kapsamında, dün Afyonkarahisar'a ulaşan bisikletçiler, Konya'ya doğru yola çıktı.



İstanbul'dan pedal çevirmeye başlayan profesyonel bisikletçiler, Kütahya-Afyonkarahisar etabını dün tamamladıktan sonra şehirde bir gece konakladı.

Bisikletçilerin pedal çevireceği Afyonkarahisar-Konya etabı için Valilik binası önünde, uğurlama töreni düzenlendi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Zeybek, dün Afyonkarahisarlı şehit uzman çavuş Kerim Üye'nin mezarından alınan toprağı, 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in mezarına konulması için bisikletçilere teslim etti.

Vali Tutulmaz, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıl önce Türkiye'nin hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu girişimin tarihte görülmemiş bir darbe girişimi olduğunu dile getiren Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve değişik kademelerdeki yöneticilerimiz olmak üzere, halkımız ve güvenlik güçlerimiz içerisinde, gerek askerde gerekse de polisin içerisinde, buna ciddi şekilde müdahale eden kişilerin sayesinde ülkemiz darbe girişimini atlattı. Bu kalkışmada şehit Ömer Halisdemir kardeşimiz, milletimizin sembolü oldu. Çünkü o canı pahasına, ölümünü bile bile bir operasyon yaptı. Onun operasyonuyla da çok şükür milletimiz bağımsız ve hür bir ülke içerisinde yaşama imkanına kavuştu. Şehit Halisdemir, bir sembol. Bunun yanında da 250 kardeşimiz şehit oldu. Binlerce kardeşimiz o gün gazi oldu. Allah, onların hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de hain bir darbe girişimine karşı ülkenin bekası için hayatını feda eden şehit Ömer Halisdemir'in anısına düzenlenen bisiklet turu için Arnavutköy Belediyesine ve sporculara teşekkür etti.

-"Şehit mezarlıklarımızdan toprak alıyoruz"

Vali Tutulmaz ile Belediye Başkanı Zeybek'e 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu plaketi takdim eden Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur da 3 yıldır İstanbul’un Arnavutköy ilçesinden çıkıp şehirleri gezerek şehit Halisdemir'in mezarına kadar ulaştıklarını vurguladı.

Hedeflerinin spor camiasına bir farkındalık kazandırmak olduğuna değinen Okur, "İllerimizi ziyaret ederken şehit mezarlıklarımızdan toprak alıyoruz. Böylelikle her ilimizden oraya şehitlerimizin toprağını götürmüş oluyoruz. 30 sporcuyla yola çıktık. Aralarında milli ve derece yapmış sporcularımız da var. 7 ili geçtikten sonra şehidimizin mezarının olduğu Niğde'de olacağız. Bu iller İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyon, Konya, Aksaray ve Niğde oluyor."

Konuşmaların ardından, bisikletçiler Konya'ya doğru hareket etti.