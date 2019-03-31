Ömer Günel oyunu eşiyle birlikte kullandı
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel ile beraber oyunu Aydın Kuşadası Rahime Bilici İlkokulu, 1236 nolu sandıkta kullandı.31 Mart 2019 Pazar 15:06
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel ile beraber oyunu Aydın Kuşadası Rahime Bilici İlkokulu, 1236 nolu sandıkta kullandı.
Günel, yaptığı açıklamada, "Kentimize hayırlı uğurlu olsun. Mart’ın sonu bahar diyoruz. İnşallah yarın bahar ile karşılayacağız Kuşadası’nı” dedi.
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