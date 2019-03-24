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Ömer Günel ikinci mitingini Hacıfeyzullah Mahallesi’nde yaptı

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel seçim çalışmaları kapsamındaki ikinci mitingini Hacıfeyzullah Mahallesi’nde yaptı.

24 Mart 2019 Pazar 12:35
Ömer Günel ikinci mitingini Hacıfeyzullah Mahallesi’nde yaptı

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel seçim çalışmaları kapsamındaki ikinci mitingini Hacıfeyzullah Mahallesi’nde yaptı. Mitinge yoğun ilgi gösteren Kuşadalılara miting alanı yetmedi. Pankartlar ve dövizlerle miting alanına gelen Kuşadalılar mitingi şölen havasına çevirdi.


CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, mitingde yaptığı konuşmada, “Güzel kentimin güzel insanlarını saygıyla minnetle sevgiyle selamlıyorum. 31 Mart tarihinde yerel bir seçime gidiyoruz. Bu seçimlerde sadece şehrinizi yönetecek bir belediye başkanını seçmeyecekseniz kentinizin geleceğini hazırlayacak ekibi seçeceksiniz.Haftalardır seçim çalışmaları yürütüyoruz. Ben gittiğim her yerde projelerimi ekibimi anlatıyorum. Oysa benim rakip işi gücü bırakmış yalan, iftira, çamur. Biz çamur siyasetine girmeyiz diyoruz. Ben kavgayı bilirim, mücadeleyi de bilirim ama her zaman barışı ve uzlaşmayı tercih etmişimdir. Ben dün Kirazlı’da söyleyeceğim dedim ama onun üslubuyla değil kendi tarzımla çünkü ben avukatım ve belgesiz konuşmam dedim. Şimdi biraz eğlenelim. Bu mitingler artık eğlence ile geçsin çünkü seçimi zaten kazandık. Başkan belli, meclis üyeleri belli. Daha ne olsun. Sevgili rakibimin stresini anlıyorum. Şimdi herkesin bildiği benimde ağzından duyduğum bir şey söyleyeceğim. Babası rahmetli Naci Akdoğan kendisi için “Ben şirketimi emanet etmedim, siz kenti emanet ettiniz” dedi. Bu halk sana 2 dönem belediye başkanlığı verdi. 365 günün 62 gününü belediyede geçirdin. Gittin evinde atari oynadın, atari. Sinema seyrettin. Bu halkın güvenine layık olacağına evinde çocuklar gibi atari oynadın. Şimdide diyorsun ki adayım belediye başkanı olacağım. 30 yıldır hizmet alamamış bir kentte talip olduğun işi ciddiye alman gerekiyor. Yemezler! Bunu bu saatten sonra kimse yemez. Hepimizin cebindeki para her geçen gün azalıyor. Biz esnafımızın, evdeki kadınımızın, gencimizin geleceğinin hesabını yaparken sen keyif yapıyorsun. Kuşadası Fuat Akdoğanın oyuncağı olacak bir kent değildir. Kuşadası kimsenin oyuncağı değildir. Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum sizlerde bana inanın güvenin. 5 yılda bu kentte nelerin değiştiğini herkes görecek. Rakibimin sloganı şu Kuşadası’na devlet eli değecek. Aman değmesin. Bu elin değdiği çevre yoluna 3 vatandaşımızın canını verdik, bu elin değdiği kongre merkezimiz elektrik borcunu ödeyemediği için icralık oldu. Şu an kaderine terkedildi. Çürüyor. Sen LİMAŞ’ı batırdın mı batırmadın mı? Limanı alacağım iddası ile LİMAŞ’ı kurup 1021 tane hemşerimin alın teriyle kazandığı paralardan 6 milyonu batırdın mı batırmadın mı? 6 milyonu batırdığın gibi belediyeye de 8 milyon borç taktın mı takmadın mı? Bugün Akdoğan’ın meclis listesine bakın bakalım LİMAŞ’tan kim var? Liman işletmesine olan borcunu, limandan seçtiğin meclis üyesi adayı ile mi ödeyeceksin?Bize ilişkin söylediği tüm iddiaların somut karşılığı kendi listesinde” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:35
  1. doğa

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