0553 313 94 23

Ömer Günel, Aydınlı rehberleri kutladı

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Aydın Turist Rehberleri Odasını (ATRO) ziyaret etti.

22 Şubat 2019 Cuma 08:11
Ömer Günel, Aydınlı rehberleri kutladı

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Aydın Turist Rehberleri Odasını (ATRO) ziyaret etti.


Oda Başkanı Ozan Sayın ve rehberlerin katıldığı ziyarette Ozan Sayın ATRO olarak çalışmaları ve hazırladıkları projeleri hakkında Ömer Günel’e bilgi verdi. Sayın, “Aydın Rehberler Odası olarak 21 Şubat Dünya Rehberler Günü etkinliklerini biz bir günle sınırlı tutmayıp 1 haftaya yaydık. Bilgi ağırlıklı etkinliklerimizde bol bol eğitim ve seminere yer verdik. Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi ile ortaklaşa hazırladığımız etkinliklerimiz halkımıza da açık” dedi.



Öncelikle çalışmaları için ATRO’ya teşekkür eden Ömer Günel, “Sektörde emeği olan tüm kurum ve kuruluşların çok değerli fikirleri ve saptamaları var fakat turist ile birebir diyalogda olan siz değerli rehberlerimiz turistin gözünden eksiklerimizi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken konuları bize daha doğru ifade edebilirsiniz. Çalışmalarımızı yaparken ve rotamızı belirlerken sizin fikir ve önerileriniz bizim için kılavuz olacak. Aslında en büyük sorun hazırlanmış pek çok güzel projenin sonuçlandırılamamış olması.Biz bu noktada farkımızı ortaya koyacağız. Projeleri KODER, TÜRSAB, ATRO gibi sektörün aktörleri ile beraber geliştireceğiz. Burada bizim rolümüz turizmde güçlü bir Kuşadası için projelerin takipçisi ve hayata geçirilmesini sağlamak olacak.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 08:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Çöp topladığını" iddia ettiği kadın, Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi oldu
    1. "Çöp topladığını" iddia ettiği kadın,..
    2. Minik Dilek’in tek isteği..
    3. Polis öğrencileri uyardı, suça geçit..
    4. Haftanın filmleri | Bu hafta hangi..
    5. Murat Aydın bebeklerin boyunlarına..
    6. AK Parti’nin Meclis Başkan adayı, TBMM..
    7. Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı:..
    8. Doğada topladıkları atıkları kent..
    9. Beyoğlu Okullar Arası Satranç..
    10. AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı Deniz..
    11. Milli motosikletçi Toprak,..
    12. İstanbul serbest piyasada döviz açılış..
    13. Ege'de korkutan deprem
    14. Yasa dışı bahis operasyonunda 7..
    15. Suudi prenses, Sami Savatlı'nın 2..
    16. Haliç Köprüsü'nde art arda kazalar.....
    17. İki polisi yaralayan alkollü sürücü..
    18. UEFA Avrupa Ligi maç sonuçlarıyla son..
    19. GÜNDEM / 22 Şubat 2019
    20. Kız öğrenciler dehşet saçtı!
    21. Komandolar sınırda!
    22. Yurtta hava durumu
    23. Süper Lig ve 1. Lig'e 23. hafta..
    24. Seyir halindeki minibüs alev aldı!
    25. "Oluk oluk kan kustu"
    26. TBMM BaşkanvekiliMustafa Şentop..
    27. 7 ova "büyük ova koruma alanı" oldu
    28. FETÖ Terör Örgütü'nün TSK yapılanması..
    29. Vedat Bilgin kimdir? Resmi Gazete..
    30. TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi