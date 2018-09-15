Ömer Gücük kimdir? Ömer Gücük hangi göreve atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kararnameye imza attı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Ömer Gücük getirildi. Peki Ömer Gücük kimdir? Ömer Gücük nereli? Ömer Gücük hangi görevlerde bulundu?

ÖMER GÜCÜK KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1986 yılında mezun olmuştur. 1986 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girerek çeşitli görevler üstlenmiştir. 2001-2003 yılları arasında sırasıyla Dışişleri Bakanları İsmail Cem, Şükrü Sina Gürel, Yaşar Yakış ve Abdullah Gül'ün özel kalem müdürü olarak görevlerde yer almıştır. 2003-2007 yılları arasında ise New York'ta Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Temsilciliği'nde müsteşar ve birinci müsteşar olarak görevde bulunmuştur. 2007-2009 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak görev almıştır. 2009-2012 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Katılım Süreci Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2012-2016 yılları arasında Tunus Büyükelçiliği görevine layık görülmüştür.