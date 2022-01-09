Ömer Faruk Yurtseven kimdir? Ömer Faruk Yurtseven Türk mü?

Ömer Faruk Yurtseven kimdir? Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA rekoruna koşuyor. Yeni yıla da iyi başlayan Ömer Faruk, son 4 maçında sırasıyla 16, 17, 16 ve 16 ribaunt ile maçları tamamladı.

Ömer Faruk Yurtseven, son 11 maçta üst üste en az 12 ribaunt istatistiği ile Miami Heat tarihinde bu alanda rekorunu geliştirdi. Shaquille O'Neal dahil yıllar boyunca Miami Heat forması giyen tüm yıldız oyunculardan hiçbiri Heat formasıyla üst üste 10 maçta 12 ribaunt alamamıştı. Peki Ömer Faruk Yurtseven kimdir? Ömer Faruk Yurtseven nereli kaç yaşında?

Ömer Faruk Yurtseven kimdir?

Ömer Faruk Yurtseven hayatı. Ömer Faruk Yurtseven 19 Haziran 1998 tarihinde Özbekistan'ın Taşkent şehrinde dünyaya geldi. NBA ekiplerinden Miami Heat'te forma giyen Özbek asıllı Türk basketbolcu. Pivot pozisyonunda oynamaktadır.

2014 senesinde düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en iyi 5'ine seçilen Ömer Faruk, aynı sene Jordan Brand Classic kampında boy gösterdi. 20 Mart 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla Emporio Armani Milano karşısında ilk Euroleague maçına çıktı ve 2 sayı kaydetti. 2016 yılında ABD'ye gidiş şekli sebebiyle koçu Željko Obradović tarafından eleştirilmiştir.