  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Araç sahipleri dikkat! Kanun teklifine eklendi
Suç örgütü liderlerini meğer FETÖ'cüler korumuş!
Lanetli 27 Mayıs darbesi 61 yaşında
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Biyografi Ömer Faruk Yıldırım kimdir, nerelidir? HSK üyesi olan Ömer Faruk Yıldırım nerede görev yaptı?
Biyografi

Ömer Faruk Yıldırım kimdir, nerelidir? HSK üyesi olan Ömer Faruk Yıldırım nerede görev yaptı?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yer alan karara göre Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım seçildi. Ömer Faruk Yıldırım kimdir? Ömer Faruk Yıldırım hangi görevlerde bulundu? sorusu merak ediliyor. Ömer Faruk Yıldırım, 1999 yılında Hâkim-savcı adayı olarak mesleğe başladı. 2002-2005 yılları arasında Kars Cumhuriyet Savcısı, 2005-2007 yılları arasında Kangal Cumhuriyet Savcısı, 2007-2011 yılları arasında Kınık Cumhuriyet Savcısı, 2011-2015 yılları arasında Kayseri Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. İşte Ömer Faruk Yıldırım kimdir, Ömer Faruk Yıldırım nerelidir? sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 09:02:00 -
Ömer Faruk Yıldırım kimdir, nerelidir? HSK üyesi olan Ömer Faruk Yıldırım nerede görev yaptı?

2015 Ocak Kararnamesi Kayseri Cumhuriyet Savcılığından Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve atanan Ömer Faruk Yıldırım  Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine seçildi. Peki Ömer Faruk Yıldırım kimdir, nerelidir? Ömer Faruk Yıldırım nerede görev yaptı?

Ömer Faruk Yıldırım kimdir?

Ömer Faruk Yıldırım, 1976 yılında Sivas ilinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sivas’ta tamamlayan Yıldırım, 1994-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans eğitimini, 2000-2003 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Ömer Faruk Yıldırımş, 1999 yılında Hâkim-savcı adayı olarak mesleğe başladı. 2002-2005 yılları arasında Kars Cumhuriyet Savcısı, 2005-2007 yılları arasında Kangal Cumhuriyet Savcısı, 2007-2011 yılları arasında Kınık Cumhuriyet Savcısı, 2011-2015 yılları arasında Kayseri Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Yıldırım, 2015 Ocak Kararnamesi ile Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Doktora yapmakta olan Yıldırım, iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babası. Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 27 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine seçildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu ve ekibinden TBMM kapısında Sedat Peker provokasyonu
Siyaset

Ahmet Davutoğlu ve ekibinden TBMM kapısında Sedat Peker provokasyonu

Beraberindeki partilileri ile TBMM kapısına gelen Ahmet Davutoğlu Sedat Peker provokasyonu yaptı.

Kana bulayacaklardı! 6 terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı
Gündem

Kana bulayacaklardı! 6 terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 6 ayrı ilçeye düzenlenen operasyonda yakalanan ve saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıkan terör örgütü TKP/..
Öldürülen teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi!
Gündem

Öldürülen teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi!

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-13 Cudi-Bestler Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait çok sayıda silah v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay