Ömer Faruk Yıldırım kimdir, nerelidir? HSK üyesi olan Ömer Faruk Yıldırım nerede görev yaptı?

2015 Ocak Kararnamesi Kayseri Cumhuriyet Savcılığından Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve atanan Ömer Faruk Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine seçildi. Peki Ömer Faruk Yıldırım kimdir, nerelidir? Ömer Faruk Yıldırım nerede görev yaptı?

Ömer Faruk Yıldırım kimdir?

Ömer Faruk Yıldırım, 1976 yılında Sivas ilinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sivas’ta tamamlayan Yıldırım, 1994-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans eğitimini, 2000-2003 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Ömer Faruk Yıldırımş, 1999 yılında Hâkim-savcı adayı olarak mesleğe başladı. 2002-2005 yılları arasında Kars Cumhuriyet Savcısı, 2005-2007 yılları arasında Kangal Cumhuriyet Savcısı, 2007-2011 yılları arasında Kınık Cumhuriyet Savcısı, 2011-2015 yılları arasında Kayseri Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Yıldırım, 2015 Ocak Kararnamesi ile Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Doktora yapmakta olan Yıldırım, iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babası. Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 27 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine seçildi.