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Ömer Faruk Harmancık'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davasında eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan birer, 139 şehite ilişkin "kasten öldürmek" suçundan da 139 kez olmak üzere toplam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

20 Haziran 2019 Perşembe 11:06
Ömer Faruk Harmancık'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davada, eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.

Sanıklar arasında yer alan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Harmancık'ı "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan birer kez, şehit olan 139 kişiye ilişkin "kasten öldürme" suçundan da 139 kez olmak üzere toplam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Darbe girişimine yönelik hazırlıklar kapsamında 6-7-8-9 Temmuz'da Ankara Konutkent'te örgütün firari imamı Adil Öksüz başkanlığında yapılan toplantıya, suç tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan Harmancık'ın da katıldığı belirlenmişti.

Harmancık'ın, Deniz Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonunu, sevk ve idaresini yapan ekibin içinde bulunduğu, olay günü görevli olmamasına rağmen darbe girişimi kapsamındaki hava harekatının merkezi olan Akıncı Üssü'ne geldiği ve kendisine darbe faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen telefonla darbe girişimine yönelik görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

Ömer Faruk Harmancık ayrıca, derdest edilerek Genelkurmay Karargahı'ndan Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, Mehmet Dişli, Kubilay Selçuk ve Hakan Evrim ile birlikte darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalışmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:06
  1. FETÖ
  2. Ömer Faruk Harmancık

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