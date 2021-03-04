Ömer Faruk Harman kimdir? Prof. Dr. Ömer Faruk Harman kitapları
İlahiyat neslinin yetişmesinde büyük emeği olan, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman Hak’a yürüdü. İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Dinler Tarihi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Ömer Faruk Harman kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Ömer Faruk Harman kaç yaşındaydı? Prof. Dr. Ömer Faruk Harman Hoca'nın kitapları hangileri?
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli, Dinler Tarihi hocası Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti. Prof. Dr. Harman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde yarın öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.
Ömer Faruk Harman kimdir?
Bilecik Söğüt’te doğdu (1950). İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan (1968) ve Pertevniyal Lisesi’nden (1969), daha sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden (1972) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden (1973) mezun oldu. “Dinler Tarihi Açısından Şehristânî ve el-Milel ve’n-Nihal” adlı takdim teziyle İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne öğretim üyesi oldu (1977). Enstitünün 1982 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne dönüşmesinden sonra aynı adlı teziyle (danışman: Prof.Dr. Hikmet Tanyu) doktora unvanını aldı (1983). Aynı fakültede 1988 yılında doçent, 1994’te de profesör oldu.
Bir süre İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde kütüphane memuru olarak çalıştı (1974-1977). Önce dinler tarihi asistanı olarak akademik kadroya geçtiği bu enstitüde, ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı ve buradan emekli oldu (1977-2017). 2005-2009 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Paris Din Hizmetleri Müşavirliği görevinde bulundu. Halen İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde dinler tarihi öğretim üyesidir.
Kuruluş aşamasından (1981-1982) itibaren TDV İslâm Ansiklopedisi çalışmalarına önemli katkıları oldu; Danışma Kurulu (1999-2000), Yönetim Kurulu (2003-2006) ve Ansiklopedi İnceleme Kurulu (2003-2006) üyeliklerinde bulundu. Müellif-redaktör ve Dinler Tarihi İlim Heyeti başkanı olarak ansiklopedi mutfağında bizzat hizmet verdi; 92 madde veya madde bölümü telif etti, çok sayıda maddenin ilmî redaksiyonunu yaptı. Bu hizmetleri sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Yüzyılın İslam Kültür Hizmeti Onur ve Hizmet Ödülleri” kapsamında hizmet ödülüne lâyık görüldü (2014).
İlmî ve akademik çalışmaları dinler tarihi alanında, özellikle de Yahudilik ve Kitâb-ı Mukaddes üzerinde yoğunlaşmakla birlikte İslâm ilimlerinin farklı alanlarında çok sayıda telif ve tercüme eser, kitap bölümü ve makale kaleme aldı.
Ömer Faruk Harmancı’nın kitapları
Beklenen Kurtarıcı İnancı
YAVUZ YUSUF ŞEVKİ,YÜCEL AHMET,HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1 - Bilimsel Kitap - 2017
Beklenen Kurtarıcı İnancı
YAVUZ YUSUF ŞEVKİ,YÜCEL AHMET,HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1 - Bilimsel Kitap - 2017
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 7 - Ansiklopedi Maddesi - 2016
Büyük İstanbul Tarihi
HARMAN ÖMER FARUK - Araştırma (Tez Hariç) Kitabı - 2015
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 4 - Ansiklopedi Maddesi - 2013
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 2 - Ansiklopedi Maddesi - 2013
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1 - Ansiklopedi Maddesi - 2012
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 5 - Ansiklopedi Maddesi - 2010
Dinler Tarihi Araştırmaları VII
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 26 - - 2010
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1 - Ansiklopedi Maddesi - 2007
Polemik Değil Diyalog
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 10 - - 2006
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 7 - Ansiklopedi Maddesi - 2006
Asrımızda Hıristiyan Müslüman Münasebetleri
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 20 - - 2005
Dinler Tarihi Araştırmaları IV
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 8 - - 2004
Türkiyede Misyonerlik Faaliyetlerii
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 11 - - 2004
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 3 - Ansiklopedi Maddesi - 2003
Barış İçin Diyalog Dinlerin Birarada Yaşamaya Katkısı
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 15 - - 2003
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 5 - Ansiklopedi Maddesi - 2002
Uygarlıklar Kapısı Urfa
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 10 - - 2002
Dinler Tarihi Araştırmaları III
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 10 - - 2002
Modern Societies and the science of Religions
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 10 - - 2002
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 4 - Ansiklopedi Maddesi - 2002
Hazret i İbrahim in izinde
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 30 - - 2001
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 3 - Ansiklopedi Maddesi - 2001
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 3 - Ansiklopedi Maddesi - 2000
Kur an ve Tefsir Araştırmaları I
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 17 - - 2000
Dinler Tarihi Araştırmaları II
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 10 - - 2000
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 7 - Ansiklopedi Maddesi - 2000
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 7 - Ansiklopedi Maddesi - 2000
Hz Nuh tan Günümüze Cizre Sempozyumu
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 8 - - 1999
Dinler Tarihi Araştırmaları 1i
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 8 - - 1998
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 4 - Ansiklopedi Maddesi - 1997
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1 - Ansiklopedi Maddesi - 1995
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 2 - Ansiklopedi Maddesi - 1995
TDV İslam ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 3 - Ansiklopedi Maddesi - 1995
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 4 - Ansiklopedi Maddesi - 1994
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 2 - Ansiklopedi Maddesi - 1993
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1 - Ansiklopedi Maddesi - 1993
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 2 - Ansiklopedi Maddesi - 1992
Aile Yazıları 4 Evlilik Kurumu ve İlişkileri
HARMAN ÖMER FARUK, Sayfa Sayısı: 15 - - 1991
TDV İslam ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1 - Ansiklopedi Maddesi - 1991
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1 - Ansiklopedi Maddesi - 1991
TDV İslam Ansiklopedisi
HARMAN ÖMER FARUK, Baskı sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 8 - Ansiklopedi Maddesi - 1988
Makaleler
İstanbul’xxdaki Katolikler
HARMAN ÖMER FARUK, Yayın yeri: Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, 2015 - Ulusal - Hakemli
L’xxAdministration des cultes en Turquie
HARMAN ÖMER FARUK, Yayın yeri: L’administration des cultes dans les pays de l’Union Europeenne, 2008 - Uluslararası - Hakemli
Cumhuriyet Döneminde Laiklik ve Azınlık
HARMAN ÖMER FARUK, Yayın yeri: Yeni Türkiye, 1998 - Ulusal - Hakemli
Yahudilikte Peygamberlik ve peygamberler
HARMAN ÖMER FARUK, Yayın yeri: İslam Tetkikleri Dergisi, 1995 - Ulusal - Hakemli