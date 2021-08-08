Fenerbahçe’den gelen transfer tekliflerini elinin tersiyle iten v sezon başında Stuttgart’ın renklerine katılanÖmer Faruk Beyaz'ın lisansı çıkartılamadı. Ömer Faruk Beyaz lisansı yaşa takıldığı öğrenildi. Stuttgart’un onca mücadelesine rağmen Ömer Faruk Beyaz için çalışma ya da oynama izni alamadı. Ömer Faruk Beyaz yaşının küçük olmasının yanında AB vatandaşı olmaması nedeniyle resmi maçlarda oynamayacak. Peki Ömer Faruk Beyaz kaç yaşında? Ömer Faruk Beyaz kimdir? Ömer Faruk Beyaz nereli?

Ömer Faruk Beyaz kimdir?

Ömer Faruk Beyaz 29 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul Bağcılar’da doğdu. On numara mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta forma giymektedir.

Fenerbahçe

31 Ağustos 2019'da Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 16 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynanan kupa maçının 87. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine oyuna girerek Fenarbahçe forması ile ilk resmi maçına çıktı. 7 Temmuz 2020'de Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerin oyuna girerek ilk lig maçına çıkmış oldu. 25 Temmuz 2020 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynanan maçta Emre Belözoğlu tarafından oyundan çıkarken kaptanlık pazubandı verildi ve Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı oldu.

Stuttgart

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Ömer Faruk, Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Ömer Faruk Beyaz millî takım kariyeri

24 Ekim 2017'de ilk kez Türkiye U-15 forması giydi. 11 maça çıkan Ömer Faruk, 4 gol kaydetti. Türkiye U-16 formasıyla 14 maçta 7 gol, Türkiye U-17 formasıyla 10 maçta 4 gol atmayı başardı. 21 Ağustos 2020'de ümit millî takıma çağrıldı.[10] Ümit millî takımla ilk maçına 4 Eylül 2020'de oynanan Andorra maçıyla çıktı, Türkiye maçı 1-0 kazandı.