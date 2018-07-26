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Ömer Faruk Aydıner kimdir?

Son dakika HSK kararnamesine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Adalet Bakanı eski Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner atandı. Peki Ömer Faruk Aydıner kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:37
Ömer Faruk Aydıner kimdir?

Son dakika HSK kararnamesine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Adalet Bakanı eski Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner atandı. Peki Ömer Faruk Aydıner kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

HSK kararnamesine göre atanan görev yeri değişen hakim ve savcıların isimleri ve görev yerleri!

28 Mayıs 1974 yılında Elazığ’da doğdu. İlkokulu Elazığ Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda, Orta ve Lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1992 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.  İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde doktora eğitimine halen devam etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Tutuklama ve Adli Kontrol Tedbirleri isimli kitabı bulunmaktadır. Orta derecede  İngilizce ve Arapça dillerini bilmektedir. Sırasıyla  Isparta Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı, Şanlıurfa Akçakale Cumhuriyet Savcılığı, Sinop Boyabat Cumhuriyet Savcılığı, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerinde bulundu. 31.07.2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır. Evli  ve 3 çocuk babasıdır.

Sorumlu Olduğu Birimler

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Bakanlık Disiplin Kurulu İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Hukuk Komitesi

Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Üst Kurulu

 dalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:37
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