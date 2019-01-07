Ömer el-Beşir Seçim Komisyonu üyeliği için adayları onayladı

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Seçim Kurulu üyeliği için 9 adayın ismini onayladı.

Sudan Haber Ajansı'na göre, Sudan Hükümeti Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Cuma Beşara, Beşir'in Seçim Kurulu üyeliğine aday olan 9 kişiyi onayladığını açıkladı.

Adayların ulusal diyalog çalışmaları sonuçlarının uygulanmasının takibi maksadıyla oluşturulan Yüksek Koordinasyon Komisyonu'nun, Beşir ile yapılan toplantıda tespit edildiği aktarıldı.

Habere göre, siyasi partilerde parti içi anlaşmazlıkların sonlandırılmasına ilişkin oluşturulan meclis üyeliği için 9 adayın isimleri belirlendi.

Beşara, Devlet Başkanı'nın Seçim Kurulu üyeliğine aday olan 9 kişinin onaylanması için isimleri parlamentoya yakında sunacağını bildirdi.

Ömer el-Beşir tarafından 2014'te başlatılan ulusal diyalog girişiminin 2020'de yapılması planlanan seçimlere dek çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Beşara, "Ülkenin realitesine göre diyaloga alternatif başka bir şey yok. Bunun dışında başka herhangi bir söz ulusal güvenliğin tehdit edilmesi anlamına gelir." dedi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.



Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.