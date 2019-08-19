Ömer el-Beşir itiraf etti: O ülkeden 90 milyon dolar aldım

Sudan'ın devrik lideri Ömer El Beşir, yolsuzluk suçlaması nedeniyle bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye katılan bir AFP muhabiri Beşir'in Suudi Arabistan'dan 90 milyon dolar aldığını kabul ettiğini aktardı.

Geleneksel beyaz kıyafetiyle mahkeme içerisinde bir kafeste ifade veren Sudan devrik lideri Ömer El Beşir, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada Riyad yönetiminden 90 milyon dolar aldığını kabul etti.

Mahkeme salonunda bulunan bir AFP muhabirinin aktardığına göre 35 ve 30 milyon olarak 2015 öncesinde iki parti halinde Kral Abdullah'tan para geldiği, kalan 25'inin ise Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından gönderildiği aktarıldı.

Ömer El Beşir'in Sudan'daki 30 yıllık iktidarı 2018'in Aralık ayında başlayan halk ayaklanmasının aylar süren protestolarla devam etmesi üzerine Nisan 2019'da ordunun yönetime el koyduğunu duyurmasıyla devrildi.