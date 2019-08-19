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Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ilk kez hakim karşısında

"Yolsuzluk, yasa dışı mal edinmek ve döviz bulundurmak" suçlamalarıyla yargılanan Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, daha önce 2 kez ertelenen duruşmalarının ardından ilk kez mahkemeye çıkarıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:28
Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ilk kez hakim karşısında

Sudan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması için yoğun güvenlik önlemleri arasında başkent Hartum'daki mahkemeye getirildi.

Beşir'in duruşması 31 Temmuz'da güvenlik gerekçesiyle, 17 Ağustos'ta ise Anayasal Bildiri Anlaşması nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Devrik lider, "yolsuzluk, yasa dışı mal edinmek ve döviz bulundurmak" suçlamalarıyla yargılanıyor.

11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamıştı

Ülkede, 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu devlet konuk evinden 17 Nisan'da başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için cumartesi günü imzalar atılmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:28
  1. Sudan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir
  2. Askeri Geçiş Konseyi
  3. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri
  4. Kuber Hapishanesi
  5. Anayasal Bildiri
  6. Ömer el-Beşir

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