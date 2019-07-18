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Ömer Düzgün, görevini Murat Söylemez’e devretti

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Genel Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Doğu Anadolu PERDER’de ki görevinden ayrılan Ömer Düzgün, Dernek binasında düzenlenen törenle başkanlık görevini Murat Söylemez’e devretti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:59
Ömer Düzgün, görevini Murat Söylemez’e devretti

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Genel Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Doğu Anadolu PERDER’de ki görevinden ayrılan Ömer Düzgün, Dernek binasında düzenlenen törenle başkanlık görevini Murat Söylemez’e devretti.


Devir teslim töreninde konuşan Düzgün, milli ve yerli firmalara destek vurgusunda bulunarak, ’’Türkiye Perakendeciler Derneği olarak buradaki amacımız kuruluşumuzdan bugüne kadar perakendeciler arasında dayanışmayı sağlamak olacaktır. Ve sürekli amacımız şu olmalı bu birlikteliği aynı çatı altında tek ses tek yürek olarak daha yukarıya taşımanın gayreti içerisinde olmalıyız. Bu samimiyet çerçevesinde olursak ben şuna eminim ki daha güzel işler yaparız. Bundan sonraki dönemlerde yerel yöneticilerimizden fazlasıyla destek görürüz. Ülke ekonomisini daha feraha kavuşturmak yerli ve milli olan ekonomiye ve istihdama katkısı olan her işletmeciyi her yatırımcıyı ve her üreticiyi desteklemek gerekiyor. Her bölgede yerli ve milli olan işletmelerimiz var. Kalkınma köylerden şehirlerden başlar. Biz yerli ve milli olana destek verirsek her türlü kalkınmanın olacağına inanıyoruz.’’ diye konuştu.


Murat Söylemez ise Ömer Düzgün’e teşekkür ederek, “Devraldığım bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yerelde ekonomiye güç katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:59
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