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Ömer Döngeloğlu özel yayını yeniakit.com.tr'de başladı

Başakşehir’de hastanede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ekranların sevilen yüzü İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatına ilişkin özel canlı yayınımız başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 16:17:00 - 2020-05-03 17:53:56
Ömer Döngeloğlu özel yayını yeniakit.com.tr'de başladı

İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen, Ömer Döngeloğlu’nun vefatına ilişkin özel yayın yapıyor.

Abdullah Kodaman, İkbal Gürpınar, İsmail Tüzen ve  Ali Böcek, özel yayının konuğu oldu.

IGMG Düsseldorf Başkanı İsmail Tüzen, "15 gün önce hoca ile konuştum. Geçen salı günü hastanede yattığını söyledi. Geçen cuma ise durumun ağırlaştığı bilgisini aldım. Bundan 3 gün önce Döngeloğlu'na yakın Fatih Bey ile konuştum. Durumun iyiye gittiğini söylemişti. Normal duruma döndüğünü söylemişti. Bu sabah maalesef kötü haberi aldık" dedi.

IGMG İhsan Sohbetleri Başkanı Ali Böcek, "15 Temmuz'da Ömer Döngeloğlu Hocamız ile Alanya'da yakalandık. Orada toplandık. Mikrrofonu eline aldı ve çağrı yaptı. Alanya meydanda, kendisini görüdklerinde halk, tekbirle getirdi. O gün Alanya meydanda yaptığı konuşma tarihi bir konuşmadır. Konuşmadan sonra halk ağladı. Çok iyi bir insandı" dedi.

IGMG Ruhr- A Bölge Başkanı Abdullah Kodaman, "Biz ailece Antalya'daydık. Son programına bizle katıldı. Virüsten dolayı Ömer Hocamızın programı iptal olmuştu. Böyle bir insanın arkasında rahmet okunur. Mükemmel bir insandı gerçekten. Allah rahmet eylesin" dedi.

Program sunucusu İkbal Gürpınar ise "O hep şehit olmak isterdi. Hiç şımarmadı. Hiç kibirlenmedi. Ekip arkadaşlarına hep iyi davranan biriydi. Beni en etkileyen kişiydi. Ömer Hocama ne zaman telefon açsam, hiçbir zaman işi paraya getirmedi. Allah rızası gözeten biriydi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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