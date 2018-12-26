AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Mitinglerle ilgili çalışma takvim olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalemi, Teşkilat Başkanlığımız, Yerel Yönetimler koordineli olarak çalışılıyor. Genel bir tanıtım toplantısıyla birlikte manifestonun açıklanması düşünülüyor. Ocak ayı içerisinde bununla ilgili bir tarih kesinleştiğinde sizinle paylaşırım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ilgili aşamalar son safhaya geldi.

Birtakım farklılıklar olmakla birlikte, kendi dinamizmini üreten, bu seçimin şartlarına yönelik olarak bir çalışma takvimi açıklayacağız.

Türkiye'den bir heyet Cumartesi günü Moskova'ya gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı.

Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, MİT Başkanımız ve İbrahim Kalın Bey orada olacaklar. Bu süre içerisinde yeni bir tablo ortaya çıkıyor ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle.

İran, Rusya ile bu yoğun diplomasi devam edecek. Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşacaktır.

Heyet oradaki muhataplarıyla görüştükten sonra dönüşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz edecekler. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin bir araya gelecek.

Yerel seçimler

Bizden Mehmet Özhaseki Bey'le, MHP'den Sadi Bey görüşmeleri yapıyor. Sonuç olarak yerel seçimler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinden sonraki ilk seçimlerdir. Burada yüksek oyları hedeflemek, birtakım tartışmaları sona erdirmek bakımından güçlü bir faaliyet, kampanya yürütülecek. Gelinen noktada Cumhur İttifakı'nın ortaya koyacağı nasıl tutum alacağı konusunda yüzde yüz mutabakatımız var.

Aydın ve Muğla'da aday çıkacak. Cumartesi günü öncelikli olarak Büyükşehir Belediye başkanımız açıklanacak. İlçelerin açıklanması da düşünülüyor. Yetişirse bir iki ilçe de açıklanacak. Yetişmesine umut ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli çeşitli organizasyonlarda biraraya geliyorlar. AK Parti Osmaniye'de aday çıkarmayacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ardından yapılan ilk seçimler olması nedeniyle güçlü bir kampanya yürütülecek.

Cumartesi öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız açıklanacak.

FETÖ ile mücadele

Hükümetimizin Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadelede en güçlü destek MHP'den gelmektedir. Hepimizin saygı duyduğu, teşekkür ettiği bir destektir.

Başından beri sayın Bahçeli ve MHP camiası milli iradenin yanında durarak FETÖ'nün yenilgiye uğratılması konusunda çok ciddi katkı sunmuştur.

AK Parti ile MHP arasında yüzde yüz görüş birliği ve davranış birliği sözkonusudur. Siyaset dahil olmak üzere bütün alanlarda FETÖ'nün kendi hiyerarşisi içinde tanımladığı bütün mekanizmaların ortaya çıkması bakımından tam bir mutabakat, görüş ve tutum birliği vardır. Bu mücadele sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir şekilde yürütülmektedir.

Bahsettiğiniz Yurtta Sulh Konsey, darbe gerçekleşseydi ülkeyi yönetecek konsey olarak tanımlanıyor. Bunu ortaya çıkarmak en önemli meselemizdir. Hangi alan olursa olsun, siyaset, ekonomi, eğitim, emniyet hangi haber olursa olsun, güçlü irade ayakta tutulmaktadır.

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