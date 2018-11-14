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Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında konuşuyor...

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:13
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik'in konuşmasından satır başları:

Bu bölüm AK Parti'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın başkanlığında oluşturulan görüşe aykırı olarak bu konuda avukatların kendi tasarruflarını ortaya koyduğu bir dilekçedir. Bahçeli'nin eleştirisi haklıdır, ahlaki olarak bir hatadır. Batı'da üretilen ulus devlet teorilerinden etkilenerek söylenmiştir.

Bakanımızın ve bakanlığımızın oluşturduğu görüşe rağmen oradaki avukatlar tarafından bu paragraflar oraya ekleniyor. Kontrol etmesi gereken bürokratlar da kontrol etmemiştir. O bürokratlar da görevden alındı, avukatlarla ilişik kesilmiştir, dilekçeden o bölüm çıkarılmıştır. Temyiz süreci devam edecek.

Bilinen tarihin başlangıcından beri var olan bir milletiz, bundan sonra da var olacağız Allah'ın izniyle. Bu bir propaganda ya da duygusal bir yaklaşım değildir. Milletimiz olmadan bir dünya tarihi yazılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak bu platformlarda olmamız son derece önemlidir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız oraya giderek Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmiştir. Görüldüğü gibi ülkemiz orada merkezi bir konumdadır.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:13
  1. ömer çelik

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