AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

BAHÇELİ'NİN YEREL SEÇİM MESAJLARI

''Türkiye'de her seçim bölgesinde ilde ilçede aday çıkaracak şekilde genel merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı son derece önem verdiğimiz bir siyasal mutabakat. Cumhur İttifakı'na çok önem veriyoruz. Cumhur İttifakı'na dönük bunun içerdiği ilkelerin korunması konusunda titiz özenli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil. MHP ile görüş ayrılıkları Cumhur İttifakı'nı sarsmaz. Bir takvim her an olabilir. Daha yerel seçimlere var. Tartışmalar sürüyor.

Yerel seçimlerde bu ittifakın somut bir mekanizmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şu anda bununla ilgili bir somut mekanizma, bir ittifak yapılacak ya da yapılmayacak şeklinde bir formül ortaya çıkmış değildir."

ERDOĞAN-BAHÇELİ BİR ARAYA GELECEK Mİ?

Her an olabilir bu. Programlarının uygunluğuna göre...''

YARGITAY'IN BERBEROĞLU KARARI

"Yargı kararını verdi ve suçlu buldu. MİT TIR'ları kumpası çok açık bir şekilde Türkiye'nin o bölgedeki faaliyetlerini bir yabancı devletleri çıkarları adına engelleme girişimidir. Yargı suçlu bulmuştur. Uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde olan bir mesele bu. Bizim bunun dışında söyleyeceğimiz bir şey yok.''

DURSUN ÇİÇEK'İN AÇIKLAMALARI

Hukuk dışı, siyaset dışı, ahlak dışı bir tutumdur. Bu zihniyete karşı uyanıklığımızı, bu zihniyetle mücadelemizi çok diri tutmalıyız. Şayet böyle başsavcılar varsa, yargı kurumlarının gerekli girişimleri yaparak hukuka bağlı olmayan, Anayasa'ya bağlı olmayan, kumpas zihniyetindeki bu başsavcıları ortaya çıkarması, görevidir."

MHP'NİN AF TEKLİFİ

Tabii ki paketi göreceğiz. Cumhurbaşkanımız bu konuda net konuştu devlete karşı işlenen suçlar ayrı kişilere karşı işlenen suçlar ayrı. Buradaki ilkelerimizde bir değişiklik yok. Af konusunda aynı yerde durmadığımız ortadadır. Pazartesi günü göreceğiz değerlendireceğiz.''

KATAR'IN HİBE ETTİĞİ UÇAK

Türkiye Cumhuriyeti'nin malıdır. Türkiye de pek çok devlete jestlerde bulunmaktadır. Bunu devletlerin birbirlerine karşı olağan jestleri olarak değerlendirmek gerekmektedir.

CHP'NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ TARTIŞMASI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ulusal liderimizdir onun her türlü mirası Türk milletinin ortak malıdır bir grubun değildir. CHP onun doğal mirasçısı olarak görüyor kendilerini. O zaman tek parti vardı. Atatürk'ün mirası bütün milletimizindir. Bu, Atatürk'ün mirasına karşı yapılmış bir haksızlıktır.''

ÇELİK'TEN "ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞECEK Mİ?" SORUSUNA YANIT

ABD'nin BM Temsilcisi ya da başka bir temsilcisi, Erdoğan talepte bulunursa değerlendiririz diyorlar. Bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Herhangi bir randevu talebinde bulunulmamıştır. ABD tarafı görüşmek isterse talebini görelim, değerlendiririz.